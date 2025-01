La Reina Letizia triunfa en la Pascua Militar 2025 con un look doble tendencia: abrigo corto de pelo y vestido burdeos

La tradicional Pascua Militar celebrada este 6 de enero es el primer acto oficial en el calendario de Casa Real en el que desde el 2005 la Reina Letizia acompaña a su marido, el Rey Felipe VI, y a los que se les ha unido desde el año pasado, la Princesa Leonor. Para inaugurar el año, esta celebración tiene lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid y como sucede todos años, todos los ojos estaban puestos en el look doña Letizia, no es de extrañar, para nosotras es una de las royals mejor vestidas de toda Europa y no es que lo digamos solo nosotras, algunos de los estilistas más relevantes de nuestro país coinciden en que sigue siendo una de las mujeres más elegantes.

Para este acto castrense, cuya etiqueta exige traje largo para las damas, Doña Letizia suele decantarse por estilismos bastante sobrios, y sin duda, sus diseñadores favoritos para este acto son Lorenzo Caprile y Felipe Valera.

Con motivo del debut de la Princesa Leonor en la Pascua Militar del 2024, dejó atrás los típicos vestidos a los que nos tenía acostumbradas en pasadas ediciones y apostó por un conjunto de top y falda, el top de un impecable color champán y acabado satinado fue combinado con una falda maxi en color negra de la firma gallega Boüret y para protegerse del frío de la capital la Reina superpuso una de sus prendas de abrigo favoritas, su capa negra con cuello de pelo, de Carolina Herrera. Este outfit casaba a la perfección con los pendientes de diamantes que también le vimos en la confirmación de la Infanta Sofía y un peinado minimalista con coleta baja y flequillo hacia un lado.

El look de la Reina Letizia para la Pascua Militar 2025

En esta mañana fría de 2025 la Reina Letizia se ha arropado en una de las prendas de abrigo más tendencia de la temporada, un abrigo de pelo de corte corto en color negro que no solo le ayudaba a mantener el tipo frente a las bajas temperaturas en este 6 de enero, sino que le aportaba un aire de elegancia y sofisticación ideal para un acto castrense como el de este mediodía.

El look de la Reina Letizia en la Pascua Militar. Gtres

Ya dentro del Salón de Gasparini, hemos podido ver el espectacular vestido burdeos que laReina Letizia escondía debajo de su abrigo de pelo negro, un diseño de manga larga en el color favorito de las expertas en moda en 2024 que también ha llevado en los accesorios, tanto el clutch como los zapatos continuaban en la misma línea cromática y que como nos confirma la madre de la Princesa Leonor, seguirá en la cima de las tendencias este 2025.

Las joyas también son otro de los grandes protagonistas en este tipo de actos, en esta ocasión Doña Letizia ha elegido un collar de perlas a juego con sus pendientes también de perlas que ha rematado con una melena suelta y suaves ondas en las puntas.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Este look de la Reina Letizia en la Pascua Militar marca el inicio del curso para la monarca en un 2025 en el que estamos seguras seguiremos disfrutando de su estilo como una de las royals mejor vestidas de Europa.