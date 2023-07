Anna Padilla nos ha demostrado que no podemos pasar el verano sin un pantalón blanco de lino

Cada día que pasa de verano, Anna Padilla nos da más envidia con sus destinos de fin de semana (y de semana también, la verdad). Aunque la influencer ya se adelantó al buen tiempo con el conjunto naranja que resalta el bronceado, lo cierto es que, desde que ha empezado el periodo estival, nos faltan días para enamorarnos de todos los look que nos comparte en su perfil de Instagram, como el increíble (y un poco caro) vestido de Charo Ruiz Ibiza con el que pasó una noche de San Juan con su familia o con su bikini súperfavorecedor de Andrés Sardá con el que incendió Instagram, al igual que hizo Marta Pombo con su traje de baño de Tipitent. En esta ocasión, la hija de Paz Padilla se ha marcado una lección de estilo como las que nos tienen acostumbradas Amelia Bono y Carmen Lomana y nos ha enamorado con su pantalón de lino para una noche en Formentera.

Anna Padilla ha lucido un pantalón blanco, semitransparente y muy fresquito, de las rebajas de Zara Home, según nos explicaba hace unos días en su Instagram. Una opción que ha combinado con un top negro, sus gafas Moeyewear, pendientes de maxi pendientes dorados de Woonder Jewerly y un capazo negro ideal de Marni. Aunque actualmente este pantalón no está disponible en la web, a estas alturas del verano ya no nos queda ninguna duda de que todas necesitamos un pantalón blanco de lino para completar nuestros looks durante las próximas semanas. Por eso, hemos encontrado en Zara este Pantalón palazzo de lino, con tiro alto y cintura ajustable, ideal para crear los looks estivales más especiales (y para combinarlo con complementos dorados).

Pantalón palazzo lino, de Zara (39,95€)

