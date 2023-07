Paz Padilla ha encontrado en Oysho el vestido largo de rayas que más estiliza a cualquier edad

Paz Padilla se ha ido directa a Oysho para comprar un bañador para sus vacaciones de verano, pero ha encontrado el vestido largo de rayas que más estiliza y con los colores más bonitos. Porque aunque la mayoría de veces asociamos la marca de Inditex a bañadores o pijamas, no hay que olvidar que también tiene prendas de ropa y calzado, entre ellos, este maravilloso vestido de rayas que Paz Padilla ya ha estrenado. Porque el día va de vestidos bonitos de verano, entre el vestido vaquero de la Reina Letizia o los vestidos boho de la Princesa Leonor o la Infanta Sofía. Porque no hay prenda que nos haga más el look en verano que un vestido cómodo, sueltecito y fresquito con el que no necesitas llevar mucho más y con el que no te complicas mucho más.

Nosotras tenemos claro que nos vamos a olvidar de las rebajas de verano 2023 por este vestido de punto de Oysho. Porque es perfecto para lucirlo sin parar ya sea en la ciudad o en la playa. Porque si nos habíamos enamorado del conjunto de lino de Pilar de Arce o de los pantalones de lino de Zara que ya han estrenado las mujeres de 50 años, este vestido de punto con rayas que más estiliza, es todo lo que pedimos ya tengamos 20,30 o 40 años. Porque depende del tipo de rayas que utilices, consigues un efecto o otro.

Vestido largo de punto rayas verticales, de Oysho (39,99 euros)

Vestido punto rayas. Oysho

Un vestido largo evasé de punto de Oysho con rayas verticales con cuello con escote en V y tirantes anchos que Paz Padilla ya ha estrenado para la playa.