Necesitamos un vestido estampado tan fresquito como el de Carmen Lomana para las tardes de verano en la ciudad

Desde que ha llegado de sus vacaciones en Palma de Mallorca, Carmen Lomana no deja de darnos lecciones de estilo. En la isla no regalósu primer posado del verano con su bikini de cuadros favorito y nos creó la necesidad de conseguirel pantalón floral de seda que ella combina con sombrero de firma española, además de enseñarnos cual es la falda ibicenca que está hecha para llevar con el bikini debajo todo el verano. Pues bien, a su vuelta nos conquistó coneste total Barbiercore lookde la temporada pasada de Zara y conel vestido midi de crochet más bonito que se lleva con tacón sensato. Ayer por la tarde y, mientras Madrid se paralizaba por la esperadísimaboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Carmen Lomana disfrutó de una tranquila tarde con una amiga en el Hotel Santo Mauro de Madrid, uno de sus enclaves favoritos de la capital.

Para la ocasión, la influencer apostó por un vestido verde súper fresquito y favorecedor a cualquier edad. Se trata del modelo Ronia Botánico de la firma Berenice. Este vestido verde estampado estáconfeccionado completamente a partir de viscosa y diseñado como un modelo con cuello en pico, cintura cruzada y ajustable con un lacito en el lateral y largo midi, con bajo asimétrico y fluido. Sus mangas son por encima del codo y están decoradas con un fruncido que termina en volante. Está rebajado y su precio actual es de 286,51€. Carmen Lomana decidió combinarlo con unas sandalias metalizadas y un maxicollar de borlasa juego.

Carmen Lomana con vestido Ronia Botánico @carmen_lomana

Vestido Ronia Botánico, de Berenice (286,51€)

Vestido Ronia Botánico Berenice

Y es que otro día más nos hemos enamorado de este vestido de Carmen Lomana, que siempre nos enseña looks ideales y favorecedores a cualquier edad y nos deja claro que si se tiene clase y estilo, lo demás no importa a la hora de defender un look.