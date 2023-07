De estilo 'MermaidCore', así es el vestido de Anna Padilla que ha conquistado a todas las amantes de la moda

Anna Padilla triunfa allá donde va, pues tiene un estilo de lo más sencillo, básico y en tendencia. La influencer, que tiene un gran número de seguidores, es toda una referente a la hora de vestir de muchas de sus seguidoras, quienes buscan en ella inspiración a la hora de crear sus propios looks. Se suma a las tendencias más virales del momento, como por ejemplo los vestidos de crochet, como este look de Anna Padilla de vestido de crochet fino largo y ajustado de Zara, una prenda que, por su tono en dorado, puede usarse tanto para el día a día con unas sandalias planas como para la noche, combinado con unos maxi pendientes de colores y unas sandalias de tacón medio. Con la llegada del verano, Anna Padilla tiene claro el bikini que mejor le sienta a su tipo de cuerpo, y es que los bikinis de triángulo y braguita básica son perfectos y muy cómodos para los días de playa y piscina. Sin embargo, y pese a que la influencer ame Cádiz y el mar, hoy nos ha sorprendido en Sevilla para el cumpleaños deJosé Luis 'El turronero' con un vestido de estilo 'cut out' que sigue la tendencia 'MermaidCore' en tono verde agua.

¿Qué es la tendencia 'MermaidCore'? Se trata de un estilo que ha surgido a partir del estreno de la película de La Sirenita, y es que los motivos marineros, las prendas en red y las vaporosas son las que más caracterizan a este estilo. Si bien ya vimos hace unas semanas a Irene Undargarin lucir un 'total look' beige de Zara que sigue este esta tendencia, Anna Padilla ha querido sumarse a la misma para una ocasión tan especial. Se trata de un vestido de la firma madrileña 'Borow' de estilo 'cut out', de tirantes y con volantes discretos tanto en las mangas como en la falda. Como toque final, ha optado por unas sandalias de tacón plateadas y unos maxi pendientes de estrella. Se trata de un look de lo más en tendencia apto para todo tipo de eventos este verano.

Vestido Newton midi lurex, de Borow (76€)

Vestido Newton Borow

Sin duda, este tipo de vestidos son perfectos para ocasiones especiales este verano.