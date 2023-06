Solo quedan 9 días para el verano pero Anna Padilla (y Paz Padilla) ya han estrenado el vestido más fresquito, cómodo y estilizador tengas 20 o 50 años

La cuenta atrás para el verano ha llegado, y Anna Padilla y Paz Padilla lo saben. De tal palo, tal astilla, y por eso ellas ya han estrenado este vestido de punto asimétrico de nueva colección de su marca 'No Ni Ná' con el que seremos la envidia de la playa o de la ciudad. Porque además de ser un vestido cómodo, asimétrico y fresquito, tiene un color turquesa que realza el bronceado al instante. Y eso es lo que pasa con Paz Padilla y Anna Padilla, que comparten hasta armario y no nos puede gustar más. Pero no solo ellas, también Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz, son las otras madre e hija famosas que también se intercambian sus looks. Si Paz Padilla le robó del armario a su hija Anna una blazer 'cut out' de Mango hace unas semanas, ahora llevan el mismo vestido. Porque el fin de semana no solo iba a ir del bautizo de la sobrina de María Pombo mientras graba su documental, o de Ana Obregón en la Feria del Libro, este vestido de Paz Padilla y su hija Anna, también lo necesitamos.

Un vestido de punto asimétrico en color turquesa que además está diseñado y fabricado en España, y que Paz Padilla y Anna Padilla nos han dejado claro que sienta igual de bien a los 20 que a los 50 años, y también con zapatillas o sandalias planas. Porque vestidos de verano hay muchos, pero este es el perfecto porque estiliza y es fresquito, además, lo puedes meter en la maleta y compartir con tu madre. Pero no es un vestido ideal solo para las vacaciones, también puedes llevarlo para ir al trabajo con unas alpargatas de cuña o para una tarde con amigas por la ciudad.

Vestido punto turquesa, de No Ni Ná (49,90 euros)

Vestido punto. No Ni Ná

Un vestido que realza el bronceado al instante por su color turquesa y que además es estilizador. ¡Fichaje de junio a la vista!