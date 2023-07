El conjunto de lino de Zara de Amelia Bono para una noche en Ibiza podría ser perfectamente su look de oficina

Amelia Bono sigue disfrutando de su viaje a Ibiza, y nosotras de los looks que nos está dejando. Porque no todo va a ser hoy la boda de Tamara Falcó, Amelia Bono nos ha vuelto a crear una necesidad de moda de Zara. Si ayer fue el bañador más elegante y rebajado de Zara, ahora es este conjunto de lino con chaleco y falda midi que podemos meter en nuestra maleta de vacaciones como ha hecho ella o llevar a la oficina durante todo el verano. Porque si el lino es el tejido del verano, este conjunto que ha estrenado Amelia Bono es el más elegante y cómodo que hemos visto hasta la fecha. Aunque eso sí, o está de rebajas porque es de nueva colección. Pero ya sabemos que por algo la hija de José Bono se cuela cada año en la lista de mejores vestidas, y seguro que este conjunto de nueva colección de Zara no va a tarde en agotarse después de que lo haya sacado ella en Instagram.

Porque si nos habíamos enamorado del conjunto de lino de Pilar de Arce o de los pantalones de lino de Zara que ya han estrenado las mujeres de 50 años, este conjunto de Zara es todo lo que pedimos ya tengamos 20, 30 o 40 años para ir a la oficina este verano o de cena como ha hecho Amelia Bono en Ibiza. Porque esta primavera-verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas.

Amelia Bono con conjunto de Zara. @ameliabono

Chaleco con lino, de Zara (29,95 euros)

Chaelco lino. Zara

Falda midi con lino, de Zara (29,95 euros)

Falda lino. Zara

Un conjunto de chaleco y falda midi en color marrón que Amelia Bono ha estrenado para irse de cena en Ibiza pero que nosotras queremos llevar a la oficina durante todo el verano.