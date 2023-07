Anna Padilla nos ha enamorado con el peto más cómodo y todoterreno para las tardes de verano

Durante el verano puede pasar que no sepamos qué look escoger, puesto que, con el calor, nuestras opciones se reducen. Si bien ya conocemos las tendencias más icónicas de esta temporada, como pueden ser las prendas de crochet, como este vestido mini de corte 'cut out' de Aitana en verde lima, o la prenda más versátil, cómoda y sencilla, el tank top. En verano siempre optamos por lucir prendas más cómodas y sencillas, escogiendo looks básicos de fondo de armario que nos combinen con todo, como es el caso, por ejemplo, de este look de Alba Díaz de mini falda y top que conjuntó con unas sandalias de plataformas en negra, una opción muy adecuada para las vacaciones de verano. Sin embargo, los petos vinieron hace un par de temporadas para quedarse con nosotros, y es que son tan cómodos como versátiles, pudiendo crear con ellos un sinfín de looks. Anna Padilla sabe que esta prenda es un fondo de armario y por eso lo lució el día de ayer. En tono beige, de tirantes y con bolsillos en las piernas, se trata de un peto de la firma que lidera junto con su madre, Paz Padilla, llamada 'Noniná'.

Los petos admiten un sinfín de combinaciones, y es que, pese a que lo tengamos asociado a una prenda de cuando éramos pequeñas, este puede ser usado para todo tipo de ocasiones, luciéndolos con prendas más elegantes para contrarrestar. Sin más, María Pombo lucía un peto vaquero hace un par de meses junto con una camisa blanca romántica, creando así un look de lo más elegante y perfecto para el día a día. Para un día de no parar, Anna Padilla usaba el peto beige de su propia firma con un top negro de palabra de honor y unas sandalias negras, creando un look de lo más casual y todoterreno para hacer recados por la ciudad, ya que es fresquito, cómodo y sencillo. Para darle un toque de color al look, puedes hacerte con unos maxi pendientes de colores o un bolso mini con un pañuelo colorido atado al asa. Con todo esto, Anna Padilla nos da una idea muy buena para lucir perfecta y casual para aquellos días en los que no sepamos qué ponernos.

Anna Padilla con peto de Noniná @annafpadilla

Peto Marisa, de Noniná (59,90€)

