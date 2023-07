Anna Padilla tiene el look más icónico, original y a todo color de su firma No ni ná perfecto para el verano

Si hay un color que siempre triunfa durante los meses de verano es, sin duda, los tonos flúor como el verde, el amarillo o el rosa fucsia, el cual está muy en tendencia actualmente gracias al estilo 'BarbieCore', que no es más que crear 'total looks' en dicho tono, como por ejemplo este vestido rosa fucsia mini con diseño 'cut out' de María Pombo, tratándose de un look muy versátil, cómodo y veraniego que podemos usar para todo tipo de ocasiones. Sin embargo, no es el único que llevaremos este verano, y es que los colores neones prometen hacerse un hueco en nuestro armario en esta época estival y Anna Padilla lo sabe, por lo que se ha adelantado a dicha tendencia luciendo un pantalón verde flúor de estilo cargo que lo ha combinado con un top blanco de mini volantes de la firma que comparte con su madre, Paz Padilla, Noniná, una opción perfecta para el día de ayer. Anna Padilla siempre va perfecta para cada ocasión y es que, pese a que tenga un estilo de lo más sencillo, básico y muy cómodo, sabe perfectamente cómo vestir para ocasiones especiales luciendo elegante sin perder ese toque de frescura y en tendencia que le caracteriza, como este vestido verde de estilo 'Mermaidcore' que lució Anna Padilla para una ocasión muy especial, siendo una pieza de fondo de armario que nos recuerda a las sirenas.

Anna Padilla ayer disfrutó con sus amigos de una noche llena de música y diversión y, para la ocasión, optó por un 'total look' de la firma de moda que comparte con su madre, Paz Padilla, Noniná, que aúna todas las prendas que están en tendencia actualmente bajo un estilo de lo más sencillo, básico y muy relajado propio del verano, sobre todo durante estos meses. Para esta ocasión, Anna Padilla optó por un pantalón largo de estilo cargo en tono verde flúor y lo combinó con un top de tirantes finos en blanco de mini volantes terminados en rojo y verde, creando así una combinación de colores de lo más original. Se trata de un look de lo más llamativo y original perfecto para un festival de música o una fiesta con amigas que, como toque final, añadió un peinado que nos recuerda a la 'estética dosmilera' con dos pinzas pequeñas de colores para recoger así el flequillo.

Pantalón Yolanda verde, de Noniná (59,90€)

Pantalón Yolanda verde Noniná

Top Nieves, de Noniná (54,90€)

Top Nieves Noniná

Es, sin duda, el look perfecto que no te quitarás en todo el verano.