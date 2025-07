De Anna Wintour a Isabella Rossellini: Dolce & Gabbana convierte el Foro Romano en una pasarela de Alta Moda con sabor a historia italiana

Roma se rindió una vez más al poder de la moda. Dolce & Gabbana ha escrito un nuevo capítulo en su idilio con la capital italiana al transformar el Foro Romano en el escenario de un desfile inolvidable. La firma rindió homenaje a los grandes símbolos culturales del país con una colección de Alta Moda que mezcla arte, historia y artesanía en su forma más exquisita.

La firma italiana no se conforma con lo convencional. En lugar de seguir el calendario tradicional de la moda, Domenico Dolce y Stefano Gabbana eligieron el corazón arqueológico de Roma para presentar sus nuevas creaciones, con el beneplácito del Ministerio de Cultura. Allí, en medio de columnas milenarias y bajo el cielo romano, desfilaron piezas que evocaban la grandeza del Imperio, la belleza de las vestales y la elegancia cinematográfica de los años 50.

Las prendas, auténticas joyas textiles, recreaban escenas y monumentos emblemáticos como la Fontana di Trevi, transformada en un abrigo-escultura bordado con hilos de intarsia y capas de gasa que caían como una cascada. La colección fue un viaje sensorial al pasado glorioso de Roma, con toques teatrales y una ejecución minuciosa digna del arte más puro.

Una ‘front row’ de cine

Entre las estrellas del evento brilló Lady Kitty Spencer, sobrina de Diana de Gales y embajadora de la firma, que acaparó todas las miradas con un vestido dorado de tul, bordado con flores y pedrería, y coronado con rosas rojas. Su aparición marcó su reaparición en un acto público tras meses de ausencia.

Isabella Rossellini Gtres

La expectación no solo estuvo en la pasarela. El desfile congregó a grandes figuras de la cultura y el entretenimiento como Anna Wintour, Isabella Rossellini, Christian Bale con su esposa Sibi Blazic, y el futbolista Erling Haaland, entre otros invitados VIP. La alta costura se mezcló con la grandeza del pasado en una velada que muchos ya califican como uno de los desfiles más impactantes de la historia reciente.

Anna Wintour Gtres

Convertir el patrimonio cultural de Roma en moda no es tarea fácil, pero Dolce & Gabbana lo ha hecho una vez más, reafirmando su compromiso con la tradición, la excelencia y la identidad italiana. Este desfile no solo ha sido una muestra de talento creativo, sino también una declaración de amor a su país, cosida a mano look a look.