Una princesa vestida de tweed (y bailarinas) en París: Carlota Casiraghi enamora en el desfile de Alta Costura de Chanel

La elegancia serena y sin esfuerzo vuelve a encontrar su mejor embajadora en Carlota Casiraghi. La princesa monegasca ha acaparado todos los focos en el desfile de Alta Costura de Chanel con un look que es pura historia de la maison, pero leído en clave contemporánea. Sin necesidad de pasarela ni discurso, Carlota vuelve a dejar claro por qué es una de las musas más potentes de la firma.

El desfile, celebrado en el Salón de Honor del Grand Palais de París, rindió homenaje a los orígenes de la casa y a su alma fundadora, Gabrielle Chanel. Con una puesta en escena que evocaba el mítico número 31 de la rue Cambon, la maison presentó una colección sin dirección creativa visible, a la espera del debut de Matthieu Blazy el próximo septiembre. Pero mientras eso ocurre, las fieles a Chanel siguen siendo las mejores portavoces del estilo eterno de la firma. Y Carlota, sin duda, lidera esa lista.

El look más eterno y clásico de Chanel

Para la ocasión, Carlota Casiraghi apostó por un impecable conjunto de chaqueta y minifalda en tweed azul celeste, tejido emblemático de la casa francesa desde los años 50. El conjunto, de líneas limpias y corte clásico, se reinventa gracias a una combinación fresca y actual: bajo la chaqueta, una camiseta blanca básica con detalles troquelados que aportan un aire juvenil, relajado y sin pretensiones. En cuanto a los accesorios, Carlota optó por zapatos planos de charol negro con herrajes dorados y un bolso de mano a juego, aportando un guiño elegante y funcional que rompe con la estética más sobria del conjunto. El resultado: un look equilibrado entre lo clásico y lo actual, ideal para las nuevas generaciones que buscan reinterpretar los códigos de siempre con naturalidad.

En el front row, compartió protagonismo con otras mujeres icónicas de la maison como Naomi Campbell, Anna Wintour y Caroline de Maigret, demostrando que Chanel no necesita director creativo para seguir marcando estilo cuando tiene aliadas de este calibre.

Carlota Casiraghi no solo viste Chanel: lo encarna. Y este look es prueba de que, con estilo y actitud, los clásicos no pasan de moda, simplemente evolucionan.