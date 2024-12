Así es el mono español de Eugenia Martínez de Irujo para su segunda fiesta de cumpleaños junto con Tana Rivera

Eugenia Martínez de Irujo nos ha desbloqueado nuestra duda sobre cómo vestir en la comida de Navidad. Todo ha venido a causa de las últimas stories de la duquesa de Montoro, en los que hemos visto cómo ha celebrado por segunda vez su fiesta por su 56 cumpleaños junto con Tana Rivera, Narcís Rebollo y su grupo de amigos. Además de hacernos partícipes de un sinfín de momentos alegres, así como divertidos, repletos de risas y bailes, también nos han mostrado los looks de anfitriona e invitadas de dicho acontecimiento celebrado en la Casa de María de Sevilla. Sin ninguna duda, uno de los momentos más especiales ha sido el baile de Eugenia Martínez de Irujo mientras que los asistentes cantaban el cumpleaños feliz al más puro estilo flamenco, donde nosotras no hemos pasado por desapercibido su estilismo relajado. Se trata de un mono largo confeccionado por su marca española de confianza, The IQ Collection. El diseño protagoniza un cuello redondo en negro, detalles de manga larga abullonada efecto camisa, detalle de botones en la zona de los bolsillos y pernera con terminado ancho. La mala noticia es que actualmente está agotado en la página web de la firma en todas las tallas, por lo que estaremos atentas a su reposición para no quedarnos sin este para todas las comidas de Navidad.

Otro de los momentos más entrañables también ha sido el abrazo entre madre e hija. Y es que, tras soplar las velas, Eugenia Martínez de Irujo ha ido directa a abrazar a Tana Rivera, quien estaba sentada junto con los amigos de la cumpleañera. Los contenidos de sus redes sociales no nos han permitido analizar al detalle cómo ha ido vestida Tana Rivera para el aniversario de su madre, pero sí que hemos detectado que no ha dudado en ser fiel a su estilo con camisa clásica y ligera en manga con mangas campana combinada con chaleco bohemio. Una vez más, se confirma que tanto Eugenia Martínez de Irujo como Tana Rivera son dos de las mujeres más referenciales en el estilo clásico. Juntas se retroalimentan en cuanto a ideas de estilismo, por lo que estamos seguras de que comparten armario en más de una ocasión, de la misma manera que también lo hacen Tamara Falcó e Isabel Preysler.

Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

Mono largo bicolor, de The IQ Collection (195 euros)

Mono largo bicolor. The IQ Collection

Recopilamos una idea más de looksde comidas de Navidad con el apoyo a las marcas españolas. De la misma manera que te hará convertirte en la anfitriona o invitada más elegante en dicho acontecimiento, también lo hará en las cenas de empresa, Nochebuena o Nochevieja.