Carmen Lomana no se corta y vuelve a la carga contra Ágatha Ruiz de la Prada: "Se ha vuelto una friki terrible"

La relación de Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón continúa dando de qué hablar y su ruptura está en boca de todos. En mitad del revuelo mediático, la diseñadora ha reaparecido ante las cámaras durante la fiesta por el 5º aniversario de la revista "Fearless", evento al que también ha asistido Carmen Lomana, su enemiga. A pesar de estar en el mismo espacio, ambas evitaron el reencuentro y no coincidieron durante la velada.

Sin pelos en la lengua, la colaboradora de "Espejo Público" volvió a cargar contra Ágatha Ruiz de la Prada ante las cámaras, dando de nuevo su opinión sobre la diseñadora y su ruptura con Patón. Lomana, muy tajante, ha declarado que no le interesa nada este tema. "No me interesa. Llevo un año ya con este rollo, la marquesa se ha vuelto una friki terrible. Todo el día en la tele contando... sus amores...", ha sentenciado la socialité.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón Gtres

Siempre con la sinceridad que le caracteriza, Lomana también se ha pronunciado sobre el posible fichaje de Ágatha Ruiz de la Prada en la nueva edición de "Supervivientes", reality en el que la socialité participó en 2015." Que vaya que vaya... Hay tiburones. Yo no la veo tirándose del helicóptero, para mí es de... transparente, de papel. Como nunca pienso en ella no me puedo imaginar", ha expresado la colaboradora de "Espejo Público".

Además, Lomana ha insistido en que no intentó tontear con Díaz-Patón, tachando a abogado y a la diseñadora de "ordinarios y mentirosos". "A mí como si se suben en un cohete y se largan a la luna. O se van a "Supervivientes" y se los come un cocodrilo. En "Supervivientes" no hay cocodrilo. Una barracuda", ha finalizado la socialité sobre el asunto, cansada del mismo tema.