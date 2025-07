Ayuso se convierte en la política mejor vestida con esta falda de invitada de la firma sevillana Panambi en la presentación de la Hispanidad 2025 en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que la moda también tiene cabida en la política. En la presentación oficial del programa de Hispanidad 2025, que tendrá lugar del 3 al 12 de octubre con Argentina como país invitado, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acaparado todas las miradas con un look vibrante y muy bien elegido para la ocasión. El acto ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde Ayuso ha apostado por un estilismo que celebra el talento de la moda española.

Una elección acertada que no ha pasado desapercibida ni en redes sociales ni en los medios junto a Gloria Estefan en esta presentación. Su look ha sido muy comentado durante el acto, convirtiéndose en uno de los temas más virales del día. ¿Estamos ante la política con más estilo de España? Si sigue apostando así por la moda local, todo apunta a que sí.

La falda más bonita de Isabel Díaz Ayuso

La protagonista indiscutible del outfit de Ayuso ha sido una espectacular falda de vuelo de la firma sevillana Panambi. Se trata del modelo “Dara”, una falda midi confeccionada en organza estampada con bordados de inspiración étnica en tonos verdes, fucsias, amarillos y negros. Una pieza llena de carácter que ha sabido combinar con maestría con un cuerpo negro asimétrico, que dejaba uno de los hombros al descubierto.

Ayuso presenta la programación de Hispanidad 2025 Eduardo Parra Europa Press

Esta no es la primera vez que Ayuso recurre a una firma andaluza. En los últimos tiempos se ha convertido en una auténtica embajadora de la moda made in Spain, apostando por marcas pequeñas que producen localmente y que destacan por su originalidad y calidad. Ya lo hizo recientemente con la sevillana Vogana, y ahora repite con Panambi, consolidando así su compromiso con el diseño nacional.

Falda bordada. Panambi

La falda Dara estaba a la venta por 300 euros (aunque ya está agotada), y pertenece a una colección pensada para invitadas que buscan destacar con looks que no pasan desapercibidos. Con este estilismo, Ayuso no solo ha acertado en clave estética, sino también en el mensaje: apoyar la industria textil española desde las instituciones.