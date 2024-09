Ayuso sabe que estas bermudas serán las que triunfarán en la oficina este septiembre

Ayuso ha tenido una jornada de trabajo de lo más distinta a la par que divertida en el club canino Somontes Miraflores de Madrid. Este viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha elogiado el trabajo que realizan los perros que ayudan a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Uno de ellos (del cual no ha podido evitar enamorarse) es Dylan, el perro de aguas que la jefa del Ejecutivo autonómico amadrinó en el año 2022 en una campaña de la asociación Héroes de 4 patas. Dylan pertenece al Servicio Cinológico de la Guardia Civil y está especializado en el hallazgo de restos biológicos, así como participó este verano en la búsqueda del presunto autor del crimen de Mocejón. El objetivo de esta cita ha sido el apoyo de la política a que la gente sigue adoptando animales de compañía, porque, como bien ha comentado en su última publicación de redes sociales junto a los distintos animales, "los perros son un regalo del cielo". A partir de octubre, este club ofrecerá un servicio integral de aprendizaje y psicología para el bienestar de los perros y sus propietarios, todo ello en un entorno natural conducido por cualificados profesionales. Eso sí, hemos vuelto a ver a una Isabel Díaz Ayuso en su faceta más deportiva, olvidándose del clásico vestido rojo de Zara que llevó hace días al programa de Susanna Griso o los trajes sastres de dos piezas. Porque esta vez, se ha pasado a la tendencia de bermudas de padre, de la misma manera que recientemente lo ha hecho Aitana en su viaje a Los Ángeles.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto al trabajo demostrando el buen fondo de armario que querría cualquier oficinista. Si el otro día le vimos triunfar con los pantalones de lino más socorridos de estos últimos meses, ahora se ha vuelto a aficionar a presumir de las bermudas que mejor sientan a las mujeres 40+. Hablamos de una prenda que en la última temporada ha sido un must have para cualquier enterada de la moda, ya sea en versión por debajo de las rodillas o por encima. En el caso de Ayuso, se ha decantado por la versión mini en marino, una elección de lo más sensata para una jornada de trabajo dinámica, donde necesitas más comodidad. Las ha combinado con una camiseta básica en azul jaspeado, así como las zapatillas deportivas que utilizaría la Reina Letizia. Esta vez, no ha presumido de su melena rizada clavicut, sino que ha optado por recogérsela a modo de coleta con flequillo suelto.

Ayuso destaca el trabajo de los perros que ayudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad COMUNIDAD DE MADRID Europa Press

