Aitana se ha ido a trabajar a Los Ángeles con las bermudas de padre más cómodas y el top cortito más tendencia

Aitana anunciaba el otro día en su cuenta de Instagram que se estaba poniendo a punto para un viaje largo, y ahora ya sabemos que era dirección Los Ángeles para empezar a preparar su próximo proyecto antes de ponerse de lleno con los ensayos de los conciertos en el Santiago Bernabéu. La cantante ha viajado hasta Los Ángeles donde, en otras ocasiones, ha ido para grabar nueva música. Pero lo que ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas no ha sido su 'look' tan dosmilero si no la casa en la que ha publicado la fotografía, que dicen que es de Sebastián Yatra. Pero no es así.

Según nuestras informaciones, está casa sería de la discográfica Universal, a los que los dos artistas pertenecen, y a la que irían los cantantes cuando tienen que pasar temporadas en esta ciudad para componer sus trabajos, como ha hecho ahora Aitana. Así que aunque los fans ya estaban revolucionados con una posible reconciliación, todo parece falso. Aunque eso sí, Sebastián Yatra también parece estar en Estados Unidos por los vídeos que ha compartido en sus redes sociales. Estaremos pendientes de sus movimientos, pero antes vamos a analizar el estilismo de Aitana con las bermudas más en tendencia y un crop top rojo que sigue siendo uno de los colores de este otoño 2024.

Aitana en Los Ángeles. @aitanax

Las bemurdas más tendencia de este 2024

Las bermudas regresan con fuerza esta temporada para convencernos de que son la pieza perfecta para un look elegante y sofisticado. Valentino, Christian Dior, Emilia Wickstead, Dries Van Noten, Alberta Ferretti y Loewe confirmaron sobre la pasarela que dan mucho juego y combinan con casi todo el armario. Y Aitana lo tiene claro con este estilismo para encerrarse en el estudio de grabación.