Ayuso luce (de nuevo) la equipación oficial de los deportistas españoles para apoyar a la selección en París

Oficialmente, damos comienzo a los Juegos Paralímpicos de París. De la misma manera que los amantes del deporte estuvieron días sin ver el sol a costa de no perderse ni una sola competición donde disputaba la selección española en los Juegos Olímpicos 2024, en estos momentos estamos a punto de experimentar la misma situación. Isabel Díaz Ayuso también se apunta a ser una espectadora más (además, de una gran fanática) de los deportistas madrileños que participan en varias disciplinas del torneo. Recordemos que el miércoles 28 de agosto tuvo lugar la celebración de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de París, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid optó por un look monocromático en negro (a la par que sobrio y sofisticado) para apoyar a la selección española. Ahora, este jueves no ha dudado en asistir en París a la primera jornada de esta 17ª edición, en la que ya están participando la treintena de deportistas madrileños que han acudido hasta la capital francesa. En primer lugar,Isabel Díaz Ayusoha estado en el centro acuático para presenciar algunas de las competiciones de natación y, posteriormente, se ha desplazado al pabellón Arena Bercy para apoyar al equipo de baloncesto femenino en silla de ruedas, que ha debutado enfrentándose a Gran Bretaña.

Esta vez, Isabel Díaz Ayusoha vuelto a su faceta más sport con un look similar al que fue vista en su viaje a París para acompañar a los deportistas madrileños este martes. En concreto, ha escogido los pantalones del uniforme oficial de la selección paralímpica española, pero no lo ha combinado con el polo en azul que le corresponde a la vestimenta. Sino que lo ha hecho con la camiseta oficial de la selección española de manga corta y con cuello de pico. Pero, sin olvidarse (de nuevo) de la bandera de España atada a la cintura. Durante el día de hoy, a este evento internacional se sumará la Reina Letizia para apoyar a los competidores en la multitud de disciplinas hasta el lunes día 2 de septiembre. Eso sí, todavía no sabemos si la royal se decantará por los outfits más deportivos como vimos durante los Juegos Olímpicos 2024 o si asistirá con otros más formales, tal y como nos tiene acostumbrados.

Isabel Díaz Ayuso en los Juegos Paralímpicos 2024. Gtres

