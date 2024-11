De Bad Gyal a Lola Lolita, los looks de alfombra roja para la noche del hombre del año en Madrid

No hay nada que nos guste más que una alfombra roja, y nada mejor que arrancar el viernes analizando la que anoche tuvo lugar en Madrid. En el año en que GQ cumple 30 años desde su llegada a España, anoche, Daniel Borrás, Head of Editorial Content de GQ España, fue el anfitrión de una gala especial de los premios Hombres del Año (GQ Men Of The Year 2024). Una de las alfombras rojas de moda más importante del año contó con destacadas personalidades de la moda, la música, el deporte y la vida social, quienes. desfilarán bajo el dress code “Modern Red Carpet” para celebrar la innovación, la diversidad y la cultura. De Bad Gyal que acaba de lanzar tema con Sebastián Yatra, a Lola Lolita, Naiara o Marta Díaz con looks impresionantes que no dejaron a nadie indiferente.

A lo largo de estas tres décadas, GQ España ha abanderado el concepto de nueva masculinidad, ha promovido la diversidad, revisitado los códigos del estilo, y ha contado las grandes historias a través del mejor periodismo. El impresionante elenco de estrellas de la música, el deporte, el entretenimiento y la cultura que han protagonizado sus portadas y formatos editoriales ha creado una vibrante comunidad que se ha dado cita esta noche. ¿Los mejores looks? Aquí los tienes.

Lola Lolita

Lola Lolita. Gtres

Bad Gyal

Bad Gyal. Gtres

Naiara

Naiara. Gtres

Marta Díaz

Marta Díaz. Gtres

Amaia

Amaia. Gtres

Mar Lucas

Mar Lucas. Gtres

Eldress code marcado en la invitación es Modern Red Carpety, lejos de lo abstracto que pueda parecer, es un signo perfecto de los tiempos que corren. Hasta el año pasado, el código de vestimenta de esta gala era vestir de etiqueta –o black tie en inglés–, lo que tradicionalmente se ha entendido como esmoquin y vestido largo. ¿Qué quería decir entonces Modern Red Carpet? Pues según la revista masculina que te vistas con tu mejor look, puede ser un esmoquin o no, lo importante es verte bien y divertirte vistiendo. Porque no hay nada más elegante que la confianza en uno mismo.