Lola Lolita más sincera y real que nunca: "A veces me canso de ser tan perfecta"

Estamos acostumbradas a ver a las influencers perfectamente maquilladas, peinadas y vestidas las 24 horas del día, pero anoche Lola Lolita se cansó de tanta perfección y quiso mandar un mensaje de naturalidad en su cuenta de Instagram. "A veces me canso de ser tan perfecta y me permito salir de cualquier manera en internet". Un mensaje de la creadora de contenido más importante del momento, después de subir un vídeo en su cuenta de TikTok sin maquillar, en pijama y en gafas.

Un vídeo de Tiktok que ya cuenta con más de 80.000 likes en el que Lola Lolita decía "Ojalá dormir contigo, yo yéndome a dormir like". Según un estudio, una de cada cuatro jóvenes “no se ve lo suficiente bien” si no edita sus fotografías y el 20% reconoce sentirse decepcionada por no tener en la vida real el aspecto que tiene en sus fotos de las redes sociales. Así que más que nunca un mensaje tan potente de belleza real es más que importante, ver que los referentes de las adolescentes no son perfectas, y que en cada son como todas nosotras.

Según el informe The Real State of Beauty de Dove, las niñas y mujeres enfrentan una creciente presión por cumplir con ideales de belleza poco realistas, lo que ha llevado a que el 63 % no se sienta satisfecha con su apariencia. Además, a los 13 años, el 80 % de ellas ya ha alterado su imagen en las redes sociales. Hoy en día, niñas, niños y adolescentes crecen en un mundo hiperconectado y saturado de información, gran parte de la cual puede ser perjudicial. Según el reporte de Dove, 1 de cada 3 niñas se siente presionada a modificar su apariencia debido a lo que ven en línea, incluso cuando saben que esa imagen es falsa o generada por inteligencia artificial.

Stories de Lola Lolita. Instagram

Dove continúa cuestionando la representación de la belleza en los medios de comunicación, destacando el problema de la distorsión digital y haciendo un llamado a la industria y a la sociedad para enfrentar el impacto negativo de los estereotipos poco realistas.