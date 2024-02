Penélope Cruz vuelve a ser la musa de Chanel con un vestido bordado con rosas y tul en estos Premios Goya 2024

La niña de nuestros ojos, la que acapara todos los focos con su presencia, y la eterna novia de Chanel. Sí, estamos hablando de Penélope Cruz que se ha vuelto a convertir en la reina de la alfombra roja de estos Premios Goya 2024. Han pasado ya más de tres décadas desde que Penélope Cruz acudiera como nominada a los Goya por primera vez. Una jovencísima Penélope, de 18 años, allá por 1993, gracias a su papel en la cinta de Bigas Luna 'Jamón, jamón', en la que comenzaría su idilio, y con el que robaría el corazón a todos. Esta noche ha vuelta a pisar la alfombra roja pero no como nominada, si no para entregar un premio. Penélope ha sido ganadora en tres ocasiones del 'cabezón', por su papel en 'La niña de tus ojos' y 'Volver' como protagonista y en 'Vicky Cristina Barcelona' como mejor actriz de reparto, hasta la fecha. Pero a nosotras nos ha robado el corazón con cada uno de sus looks, desde el Dolce&Gabbana del año pasado en Sevilla al de esta Chanel con estampado floral esta noche en Valladolid.

Para brillar esta noche con su elegancia en la alfombra roja de los Premios Goya 2024, Penélope Cruz ha optado por un vestido de flores de Chanel. Un vestido largo íntegramente bordado con rosas y fresas en tonos negro, rosa y azul, con sobrefalda de tul negro, parte de la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023/24 confección del vestido se necesitaron 1.260 horas de trabajo y alrededor de 367.000 elementos bordados. ¡Una fantasía!

Penélope Cruz de Chanel. Gtres

¿Os acordáis de todos los looks de Penélope Cruz en los Goya? En la Alfombra Roja de estos premios es donde empezamos a ver las claves de su estilo mucho antes de que despuntase en las de Hollywood, y que la han llevado a convertirse en imagen de Chanel, avalada por el propio Karl Lagerfeld. Desde la primera vez que la vimos pisar una edición de los Goya allá por 1992 con la película ‘Jamón Jamón’ hasta el pasado año, la actriz ha demostrado una clara tendencia a la hora de escoger firmas para los grandes eventos. Sin duda Chanel ha sido su predilecta, aún mucho antes de empezar a tener alguna relación comercial con ella. El año pasado, Penélope Cruz lució un maravilloso vestido vintage de Dolce & Gabbana rompiendo con la tradición de la 'maison francesa'.