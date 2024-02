De Margot Robbie vestida de Barbie a Emma Stone: los mejores looks del tradicional almuerzo de nominados a los Oscar 2024

Cuando aún no nos ha dado tiempo de recuperarnos de los looks de la Super Bowl o de la alfombra roja de los Premios Goya en España, ha llegado el tradicional almuerzo de nominados a los Premios Oscar 2024, justo un mes antes de la gran noche. En el hotel Beverly Hilton, de Beverly Hills, se ha celebrado un almuerzo para los nominados a los premios Oscar a los que acudieron los nombres más granados de Hollywood. Entre ellos estuvo Bradley Cooper, nominado como mejor actor y también al mejor guion y la mejor película por 'Maestro', que dirige y protagoniza o Margot Robbie y Emma Stone, El próximo 10 de diciembre el Dolby Theatre de Hollywood se celebrará la gala de los Premios Oscar 2024 con sus esperada alfombra roja. Antes, los nominados se reúnen en este tradicional almuerzo y nosotras solo hemos podido fijarnos en los looks de esta cita.

Espectacular Emma Stone con un traje estilo esmoquin con enormes solapas, nominada a Mejor Actriz Protagonista por Pequeñas Criaturas, posa con su director, Yorgos Lanthimos, que también opta al galardón en su categoría. Emma Stone ha lucido un traje negro de Louis Vuitton personalizado con solapa de satén blanco y detalle de cremallera, zapatos de charol negros, aretes y anillo de oro blanco y diamantes de la colección LV Fine Jewelry. Y es que no nos puede gustar más una mujer con traje, porque es elegancia y estilo.

Margot Robbie, se ha vestido de nuevo de Barbie de Chanel con un traje rosa corto de tweed con blazer y minifalda, ha llegado al almuerzo con su marido, el actor Tom Ackerly, con el que fundó la productora Luckychap Entertainment, con la que han creado la película Barbie que opta al Oscar a la Mejor Película.

Emily Blunt con un conjunto azul eléctrico con blusa con lazada muy coquette y pantalones de traje, todo a juego.

America Ferrera, nominada a la mejor actriz de reparto por su papel de Gloria en 'Barbie', a su llegada al almuerzo previo a los 96º premios Oscar con un vestido fruncido de efecto tipazo con cuello subido.

Unos looks que nos sirven para ir abriendo boca antes de la gran alfombra roja de los Premios Oscar 2024 que viviremos en directo aquí en La Razón.