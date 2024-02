De Penélope Cruz a Nieves Álvarez, los looks más históricos de los Premios Goya

Propuestas elegantes, sofisticadas y con siluetas clásicas. Así son todos los looks más históricos de todas las ediciones de los Premios Goya. Esta noche todos los actores y celebrities (y nosotros también) tienen una cita muy especial con el cine español. Y es que estamos a pocas horas de vivir la 38 edición de los Premios Goya en Valladolid, de la mano de Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Belén, los responsables de presentar dicha gala. Nos volveremos a encontrar con Penélope Cruz, Nieves Álvarez o Paz Vega y sus looks de ensueño que marcarán un antes y un después en la moda. Una vez más, esta noche de gala tan especial nos encontraremos el momento de alfombra roja, todos los premiados y los reencuentros entre las celebrities. No obstante, uno de los instantes más esperados es el photocall, la oportunidad perfecta para analizar todos los detalles del look, makeup y hairstyle. Hemos analizado que el estilismo protagoniza, en su mayoría dude veces, vestidos largos de corte recto, de princesa o ajustados: con brillos, transparencias, zonas de cut-out o colores neutros. Los Premios Goya es una de las ceremonias más relevantes del cine de nuestro país y es por ello que es una de las ocasiones definitivas para elegir un estilismo destacable y que se identifique con la esencia de la actriz, cantante o influencer.

Cada una de las invitadas trabajan durante meses la idea creativa junto a los diseñadores o estilistas. A lo largo de estos años, hemos observado la gran presencia de las firmas españolas en este tipo de premios de la mano de Ze García, Claro Couture o Juan Vidal. Pues bien, hay una serie de looks de celebritires que han dejado huella en la historia de los Premios Goya que no podremos olvidar nunca. Penélope Cruz es una de las actrices que más miradas se lleva por su constante acierto con sus propuestas estilísticas. Y es que, como embajadora de Chanel, siempre confía en la marca francesa para vestirse, como con el vestido princesa con abalorios en colores que llevó en los Premios Goya 2022. No obstante, el año pasado nos dejó a todos boquiabiertos con un diseño de Dolce&Gabbana: vestido de escote corazón en negro con capa de encajes. Asimismo, Nieves Álvarez siempre se convierte en una de las mejores vestidas de la noche gracias a su elegancia. De la misma manera que Ana Belén, Marta Nieto, Paz Vega o Juana Acosta. Pero, las tendencias siempre destacan en la alfombra roja. Recordemos el conjunto de volantes de Gucci que llevó Bárbara Lennin en la edición número 31 o el vestido recto con detalle de abanico de Paula Echevarría en los Goya 2023. Incluso, Macarena Gómez se atrevió a llevar ese mismo año el vestido rosa con capucha tan viral de Teresa Helbig. Las opciones diferentes y originales también son unas de las más llamativas, como el esmoquin con pantalones de campana y fajín de Milena Smit.

Penélope Cruz con vestido escote corazón y chal de encaje de Dolce&Gabbana

Penélope Cruz en los Premios Goya 2023. Gtres

Nieves Álvarez con vestido con cola de Stephane Roland

Nieves Álvarez en los Premios Goya 2022. Gtres

Marta Nieto con vestido palabra de honor de brillos y tul de Alberta Ferretti

Marta Nieto en los Premios Goya 2021. Gtres

Ana Belén con vestido de detalle XL y falda de tul de Deplozo

Ana Belén en los Premios Goya 2017. Gtres

Bárbara Lennie con conjunto de volantes de Gucci

Bárbara Lennie en los Premios Goya 2017. Gtres

Paula Echevarría con vestido recto negro con detalle de abanico de Andrew Pocrid

Paula Echevarría en los Premios Goya 2022. Gtres

Milena Smit con esmoquin negro y fajín de Saint Laurent

Milena Smit en los Premios Goya 2023. Gtres

Úrsula Corberó con vestido caqui con lentejuelas de Teresa Helbig

Úrsula Corberó en los Premios Goya 2018. Gtres

Juana Acosta con vestido abertura delantera de Isabel Basaldua

Juana Acosta en los Premios Goya 2016. Gtres

Amaia Salamanca con vestido escote corazón y cola de Zuhair Murad

Amaia Salamanca en los Premios Goya 2023. Gtres

Penelope Cruz con vestido princesa con abalorios de colores de Chanel

Penélope Cruz en los Premios Goya 2022. Gtres

Macarena García con vestido floral semitransparente de Dsquared2

Macarena Gómez en los Premios Goya 2018. Gtres

Macarena Gómez con vestido rosa y capucha de Teresa Helbig

Macarena Gómez en los Premios Goya 2023. Gtres

Belén Cuesta con vestido blanco elegante de escote asimétrico de Pedro del Hierro

Belén Cuesta en los Premios Goya 2017. Gtres

Paz Vega con vestido de lentejuelas y hombreras en blanco

Paz Vega en los Premios Goya 2020. Gtres

