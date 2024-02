Necesitamos una boda en marzo para llevar el espectacular vestido de marca española de María Fernández-Rubíes

María Fernández-Rubíes está de celebración. Esta semana ha sido un no parar para ella, y es que ha pasado unos días en la Semana de la Moda de Milán y nos ha dejado un look apto para ir a la oficina esta primavera con una falda lápiz efecto piel que María Fernández-Rubíes ha acompañado con un top y chaqueta azul klein. Ella ha optado por un look mucho más clásico, pero la que sí nos ha sorprendido ha sido María Pombo y la tendencia 'no pants', pues no estamos habituadas a verla con este tipo de looks (y nos gusta). Ayer, sábado 24 de febrero, la familia de María Fernández-Rubíes estuvo de celebración y es que el hermano pequeño de la influencer contraía matrimonio en la ciudad de Madrid. Para la ocasión, vistió de uno de sus diseñadores predilectos de cara a este tipo de eventos, Redondo Brand. Hace un año vistió de este diseñador para una boda muy especial, un modelo en verde lima con detalles de tul que María Fernández-Rubíes lucía con sandalias de la misma tonalidad. Siguiendo el mismo estilo que este vestido verde, María Fernández-Rubíes deslumbraba con un vestido muy especial para la boda de su hermano. Se trata de un vestido de cuello 'halter' en marrón chocolate con apertura en la parte trasera y escote en la espalda con detalle de lazo blanco. Debido a las bajas temperaturas que estamos pasando en Madrid, la joven ha optado por una especie de chaqueta torera en tejido de organza marrón chocolate.

María Fernández-Rubíes es pura inspiración para muchas chicas que, como ella, tienen un estilo de lo más elegante, sofisticado y atemporal. Se suma a las tendencias más icónicas del momento y que, como es natural, casan a la perfección con su personalidad. Los pantalones metalizados son un imprescindible en el armario de la influencer, y es que ella lo combina de manera muy casual con una sudadera gris y zapatillas, o las bailarinas joya que María Fernández-Rubíes lleva en su día a día con faldas midi o vaqueros. Estas prendas están a la orden del día y muy en tendencia, por lo que, si todavía no te has hecho con ellas, este es un buen momento para hacerlo. Siguiendo con el lookde invitada perfecta de María Fernández-Rubíes, ella ha combinado este vestido tan elegante y sofisticado con unos stilettos de tacón blancos, un calzado básico de fondo de armario y atemporal que podemos usar en un sinfín de ocasiones. Elegante y sofisticada, así podemos definir el vestido de la influencer.

María Fernández-Rubíes luce espectacular con este vestido ideal de invitada para la boda de su hermano.