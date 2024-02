Begoña Gómez vuelve a mostrar su apoyo a la moda española con el traje blanco que van a querer las madres de comunión

Una edición más, Begoña Gómez no se ha querido perder el desfile de Pedro del Hierro como hizo en septiembre, en front row al lado de Tamara Falcó. Si el martes Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez nos sorprendieron apoyando a la moda española en Madrid es Moda con el homenaje al diseñador Modesto Lomba, ahora no ha querido fallar en su cita con MBFW en Ifema. Entre sus diseñadores fetiche están Teresa Helbig, Hannibal Laguna, Marcos Luengo y Pedro del Hierro. Y ahí es donde los hemos visto en el 'front row' esta mañana de jueves para el primer desfile de esta edición. Bajo el concepto 'Boreali', Pedro del Hierro presenta una colección donde los directores creativos Nacho Aguayo y Alex Miralles nos han trasladado a la noche más especial del año en ‘Hierskar', una isla remota en el círculo polar ártico, en la que llega la primera Aurora Boreal. Aunque nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismo de Tamara Falcó que como siempre ha derrochando su estilo más clásico y pijo con uno de sus looks de su colección, como directora creativa y mejor embajadora de la firma. Y Begoña Gómez con un traje blanco que le van a querer copiar las madres de comunión.

La colección de mujer de Pedro del Hierro es muy femenina, siguiendo el baile y ritmo de las auroras boreales. Superposiciones de tejido que juegan con formas y texturas y resaltan la silueta. En la colección masculina, se encuentran juegos de proporciones donde las prendas voluminosas no solo juegan entre sí, si no que se combinan con otras con un fit más estrecho ofreciendo un amplio y actual abanico de siluetas. Pero además de con ellook de Tamara Falcó, nosotras nos quedamos con este traje blanco de Begoña Gómez, abotonado y con pantalón con el bajo un poco acampanado que no le puede sentar mejor.

Begoña Gómez en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Si el martes fue con un mono negro, hoy Begoña Gómez lo ha apostado todo al blanco con este traje perfecto que le querrán copiar hasta las madres de comunión este 2024.