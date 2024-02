Los looks más arriesgados de los políticos en los Goya 2024

El Gobierno español tampoco se ha querido perder esta alfombra roja de los Premios Goya 2024 en Valladolid, y obviamente, nosotras también nos hemos tenido que fijar en sus looks. De Sevilla a Valladolid, la alfombra roja de los Premios Goya 2024 vuelve a brillar fuera de Madrid. No hay febrero sin alfombras rojas, y sin duda, esta es una de las más especiales para nosotras. La alfombra roja (más rosa) del cine español por excelencia, la gran noche de los Premios Goya 2024. Y este año, más española que nunca en Valladolid. Tras la alfombra roja de los Premios Feroz, los Premios Gaudí 2024 o los Grammy 2023, ahora le toca el turno a la alfombra roja más azul del cine español. Ha llegado uno de los momentos más esperados del año. Y mientras Ana Belén y Los Javis ya están presentado una gala que han abierto Amaia y David Bisbal, nosotras no hemos quitado ojo a loslooks de los políticos en la alfombra roja de los Premios Goya 2024. De Yolanda Díaz a Pedro Sánchez o Ana Redondo con estilismos de lo más diferentes.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han brillado por su elegancia y sobriedad con dos colores que han triunfado en esta noche del cine español, el rojo y el negro. La Vicepresidenta segunda ha llevado un vestido satinado en rojo con cuerpo de mangas asimétricas y cuello elevado, mientras que el presidente ha optado por traje negro de chaqué con camisa blanco y pajarita negra como si fuera un actor de cine.

Yolanda Díaz en los Goya. Gtres

Ceremonia de entrega de los Premios Goya 2024 Mariscal Agencia EFE

Pero sin duda, la política más original de la noche ha sido, Ana Redondo, ministra de Igualidad con en tul y encaje con bordado que incluía una Menina, dos querubines en 3D, una máscara, un zorrro, piedras de color morado y oro. Sin duda, no ha pasado desapercibida.