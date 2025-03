Belén Rueda tiene el conjunto de punto más calentito (y cómodo) para las mujeres +60

Belén Rueda celebró ayer 60 años, y la hemos podido ver irse de compras con su look más cómodo y calentito, para estos días de frío y lluvia eternos en Madrid. Porque aunque no lo parezca, esta semana arranca la primavera, pero nosotras solo podemos pensar en estilismos de invierno como estos. Y para el frío, no hay nada mejor que un conjunto de punto gordito, de esos que nos hacen el look por completo sin preocuparnos mucho. Porque los 'total look' siempre serán el mejor fondo de armario.

Belén es una asidua a las alfombras rojas, donde siempre da una lección de elegancia, como ya pudimos comprobar en la última edición de los Premios Goya, donde lució un diseño de la firma Valenzuela, inspirado en la emblemática Alhambra de Granada. Pero ahora la hemos podido ver con su estilismo más cómodo y casual, de esos que también nos encantan, y más con tanta borrasca que tenemos encima. Porque no hay nada mejor que ir cómoda y sin pasar frío. Los pantalones de punto se convierten en un básico tanto para looks cómodos como para estilismos más formales, más aún si lo combinas con un jersey a juego como ha hecho Belén Rueda con este look de punto trenzado en blanco roto y con los pespuntes en rojo.

El look de Belén Rueda al cumplir 60 años

Los pantalones de punto son los nuevos vaqueros y prácticamente, los nuevos pantalones de traje. Se llevan en versiones que van desde los de estilo jogger hasta los de estilo palazzo y, aunque el amalgama de colores no puede ser más amplio, los de tonos tierra y arena se alzan como grandes favoritos, como ha hecho Belén Rueda en este look.

El look de Belén Rueda. Gtres

Una de las formas más sencillas y favorecedoras de combinar los pantalones de punto es hacerlo en clave monocolor, con jerséis, cárdigans o tops a juego, algo aún más efectivo en sus tonalidades más neutras como crema, gris o marrón chocolate. Con el auge de los total looks de punto, encontrar ambas piezas del conjunto es tarea sencilla en infinidad de firmas.