Belén Rueda revela sus dudas iniciales sobre la decisión de su hija de ser actriz

Belén Rueda ha visitado el plató de 'Espejo Público' de Antena 3 para hablar sobre su nueva serie de televisión, "Eva y Nicole". Durante su entrevista con Susanna Griso, la actriz no solo compartió detalles sobre su nuevo proyecto de Atresplayer, sino que también abrió su corazón sobre un tema muy personal: su familia.

Belén Écija, hija de Belén Rueda y del productor de televisión Daniel Écija, ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la interpretación. El programa mostró imágenes de la joven actriz en la serie "La Valla" y declaraciones que hizo hace dos años en el Festival de Cine de Málaga. En estas declaraciones, Belén Écija expresó las dificultades de ser hija de figuras reconocidas en la industria del entretenimiento. "Se junta un poco que mi madre es actriz y mi padre, productor. Sí es mucha presión... La gente es mala, cruel. Ha sido un ataque pasivo-agresivo. No me dicen nada directamente. 'Lo tendrás fácil...'. Yo llevo estudiando 7 años y hay gente que no se ha preparado ni un mes", confesó la joven actriz.

A sus 30 años, Belén Écija ha estado forjando su propio camino en la actuación. Tras estudiar Comunicación Audiovisual, tuvo uno de sus primeros trabajos en la serie "La Valla". Más recientemente, ha destacado como una de las protagonistas de la serie de La 1 "4 estrellas", estrenada en la primavera de 2023. Además, su hermana menor también ha trabajado tras las cámaras en esta producción.

Durante la entrevista en 'Espejo Público', Belén Rueda reveló sus sentimientos iniciales cuando su hija expresó su deseo de ser actriz. "Sí que es cierto y he de confesarlo, que cuando mi hija me dijo 'quiero ser actriz', al principio pensé 'Oh, no' porque es una profesión inestable. Pero en el mundo en el que vivimos, ¿qué profesión no es inestable?", reflexionó la actriz. Rueda también destacó los desafíos actuales de la industria, mencionando que aunque la exposición en redes sociales puede facilitar la visibilidad, la gran cantidad de series y películas que se producen hoy en día hace más difícil destacar.