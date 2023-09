Las bermudas de Zara de Amelia Bono son todo lo que necesitas para crear looks relajados y elegantes este septiembre

Amelia Bono ha vuelto a Madrid y a la rutina diaria tras un verano en el que no ha parado de viajar con la familia y amigos, estando, sobre todo en Marbella, donde ha disfrutado de los mejores conciertos en Starlite. Si bien las últimas semanas de agosto los pasó en la ciudad malagueña, dejándonos unos looks que no pasaron desapercibidos, como este top negro de joya que Amelia Bono lucía con unos pantalones también en el mismo tono, sandalias minimalistas y, como toque final, unos maxi pendientes en amarillo y negro, u otro top de lentejuelas que usó otro día para el concierto de Raphael, también en Starlite, Marbella. Sin embargo y, pese a que es una gran amante de los tops y los 'total looks' negros para ocasiones como cenas con amigas, fiestas y conciertos, en verano la hemos visto lucir los 'total looks' más veraniegos, llenos de color y muy en tendencia, como este conjunto de pantalón y top que Amelia Bono lucía en tonos rosa con blazer blanca oversize y sandalias minimalistas, una opción que enamoró a sus seguidoras de todas las edades. Sin duda, y ahora que hemos vuelto a la rutina, Amelia Bono ha vuelto a los looks más clásicos, básicos y sencillos, como en el día de hoy, donde se le ha visto disfrutar con su familia, optando por unas bermudas de lino de Zara -la opción perfecta para estos días- junto con una camisa oversize de rayas, bolso negro y unas sneakers.

En verano preferimos usar shorts en lugar de bermudas, pero, ahora que se acaban los meses más calurosos del año, esta es una prenda perfecta para el entretiempo, pues no aporta calor y, además, son muy elegantes, aptos para looksde oficina. Las bermudas como la de Amelia Bono es una prenda de fondo de armario que podemos usar para todo tipo de ocasiones, dependiendo de los accesorios y otras prendas que usemos. Por ejemplo, si queremos un look más casual, como el look de Amelia Bono, podemos optar por una camisa de corte oversize de rayas blanca y celeste, como ha hecho ella y unas sneakers blancas. Sin embargo, si queremos un outfit mucho más elegante para una cena con amigas o ir a la oficina, podemos combinar nuestras bermudas favoritas con una camisa romántica y unas Mary Jane. Sea como sea, las bermudas son un imprescindible en nuestro armario durante los meses de entretiempo, ya que nos salva de cualquier ocasión. Afortunadamente, en tiendas podemos encontrarlas en todo tipo de diseños, estampados y tejidos, desde las más clásicas en lino o satén hasta las más atrevidas, como pueden ser las bermudas de estilo cargo, así que no tienes excusa, hazte con la bermuda que más vaya acorde a tus gustos y estilo para arrasar este septiembre.

Bermuda tiro alto con lino, de Zara (22,95€)

Una opción perfecta para una tarde relajada de recados con la familia o amigos.