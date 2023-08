El top joya perfecto para festivales de verano lo tiene Amelia Bono y lo combina con jeans y maxi pendientes

En verano son muchos los festivales de música que se dan en los lugares más emblemáticos de nuestro país, y es que, más allá de pasárnoslo bien con nuestros amigos escuchando nuestros grupos y cantantes de música favoritos, el outfit que escojamos es muy importante, ya que nos haremos fotos que quedarán para el recuerdo y, por tanto, en la medida de lo posible, queremos que nuestro look sea el apropiado. Cada temporada surgen nuevas tendencias de moda que, además de convertirse en virales, son aptas para ser lucidas en festivales, siendo cómodas, sencillas y muy originales. Por ejemplo, los tank tops son la prenda estrella para este tipo de eventos, ya que son cómodos, sencillos y, junto con unos shorts vaqueros y unas botas cowboy, conseguiremos un look perfecto para festivales de música. Pero, sin duda, la tendencia 'Mermaidcore' se ha hecho con gran parte de nuestro armario, sobre todo en tops, como este top de red de Amelia Bono en plata de Primark, el cual combinó con unos pantalones vaqueros. La celebritie está pasando unos días de vacaciones con su familia, donde se muestra feliz, tranquila y nos enseña looks perfectos para los últimos días de verano. En el día de ayer, Amelia Bono nos enseñaba un top tipo joya negro con piedras de tirantes, elevando un outfit de lo más básico y sencillo con esta prenda tan elegante.

El estilo de Amelia Bono es de lo más elegante, sencillo y muy original, apostando por prendas de fondo de armario que podemos usar en un sinfín de ocasiones, aunque también opta por prendas en tendencia, como este 'total look' de pantalón y chaleco que Amelia Bono escogía para un domingo en familia, el cual sigue la tendencia 'Barbiecore' y que combinó con unas sandalias de tacón medio de tiras transparentes. Hace unos días nos sorprendía con un vestido 'made in Spain' en tono mostaza de tirantes y con estampado trival en la zona del pecho, un look perfecto para una noche de verano en el restaurante de moda de cualquier ciudad. Sin embargo, para un festival o un concierto, Amelia Bono apuesta por un top de pedrería negro de tirantes y muy crop que se convierte en el protagonista del look y que combina con unos pantalones largos negros y unos maxi pendientes blancos y negros. Como toque final y para darle color al look, Amelia Bono no duda en pintarse los labios de rojo, un tono que eleva el look y favorece, sobre todo, cuando nuestra piel está bronceada. Sin duda, se trata de un look perfecto para una noche de festival con amigas.

Amelia Bono con top joya @ameliabono

Top joya, de Sandro París (265 €)

Top joya Sandro París

Este top es un imprescindible cada verano, convirtiéndose en la pieza clave de mucho de nuestros looks.