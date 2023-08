Amelia Bono nos vuelve a conquistar con un top de lentejuelas negro y maxi pendientes ideal para una noche de verano

Amelia Bono está de vacaciones con su familia y amigos en Marbella, donde está disfrutando del buen tiempo, el mar y las noches de festivales de música escuchando a sus cantantes favoritos. La celebritie, que tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy en tendencia, este verano nos está dejando looks de lo más icónicos, en los que predomina, sobre todo, las faldas midi. Hace unas semanas deslumbraba con una falda de Oysho que Amelia Bono combinaba con un tanktop, una de las prendas que más ha usado en estos meses. Para ocasiones más especiales, ella opta por vestidos midi, como este vestido midi que Amelia Bono lucía hace unos días en tono mostaza, de tirantes y con un detalle en el hombro, enmarcando así la figura. Sin embargo, para conciertos de música, es muy habitual ver a Amelia Bono con tops, como el top de red que llevó hace unos meses que sigue la tendencia más viral de la temporada, la tendencia 'mermaidcore'. Además, ayer mismo nos volvía a conquistar con otro top, esta vez de tipo joya para otro concierto al que acudía con algunos amigos, creando un look de lo más icónico que combinó con unos pantalones negros y tacones en el mismo color. Ayer se celebró en Starlite, Marbella, el concierto de Raphael, y Amelia Bono acudía con amigos con un look muy en su línea en negro. Esta vez optó por un top de lentejuelas, unos pantalones en el mismo tono y, como toque final, unos maxi pendientes de flecos.

Aunque pueda parecer que solo hay prendas en este color tan negro y elegante en el armario de Amelia Bono, nada más lejos de la realidad, pues durante el día a día, son numerosas las veces que nos deja ver en su instagram prendas muy coloridas, como este 'total look' rosa compuesto por top y pantalón que Amelia Bono lucía con unas sandalias de tiras transparente, dejando todo el protagonismo a este 'total look'. Otro 'total look' que enamoró a todas sus seguidoras de pantalón y top que Amelia Bono llevaba para un día en la playa en tonos amarillos y verdosos, un look que culminó con alpargatas de cuña y un bolso tipo cesta de mimbre. Sin embargo, y pese a que las prendas de colores conformen gran parte de su armario, para looks de noche, Amelia Bono prefiere usar tonos oscuros, sobre todo el negro, como este top de lentejuelas que es un fondo de armario de todas las amantes de la moda. Como toque final, la celebritie apuesta por unos labios maquillados en rojo y unos maxi pendientes negros de flecos con detalles en plata. Un look perfecto para un concierto de verano al aire libre.

Amelia Bono @ameliabono

Top corsé de lentejuelas, de H&M (19,99 €)

Se trata de un top perfecto para aquellas noches de verano que se alargan hasta la madrugada.