El bikini de Vicky Martín Berrocal en Formentera: elegancia relajada (y muy buscada)

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a conquistar Instagram con una imagen que resume el verano soñado: arena, sol, una partida de ajedrez y un bikini que respira elegancia. La diseñadora ha compartido una fotografía desde las playas de Formentera junto a su hija Alba Díaz, donde luce un conjunto de baño en tono crema que ha llamado (y mucho) la atención de sus seguidoras.

“Este verano me he propuesto quererme mucho”, una declaración de intenciones que refleja su compromiso con la autoaceptación y el amor propio, y que ha sido aplaudido por cientos de seguidoras que decía hace unos días con un bañador azul oscuro de Calzedonia que revolucionó las redes sociales, y ahora lo hace desde Formentera junto a su hija Alba Díaz. Y nos parece un propósito que todas deberíamos copiar a Vicky Martín Berrocal. Durante todo el año, pero más aún en verano cuando solemos comprara más nuestros cuerpos con otras mujeres, no solo en redes sociales, también en cualquier playa o piscina. Por eso, el mensaje que ya dio la diseñadora en su libro, es tan importante en el inicio del verano.

Un bikini blanco con aros que ya buscan todas

El bikini que ha elegido Vicky se compone de un sujetador estructurado con aros y tirantes anchos, que estiliza el escote y aporta sujeción, además de una braguita clásica (fuera de plano en esta imagen). Un diseño que mezcla sencillez, sofisticación y ese aire retro que tanto favorece. Aunque muchos apuntan a Calzedonia, marca de la que es embajadora habitual, el bikini no aparece actualmente en la web oficial de la firma. Todo apunta a que podría tratarse de un modelo de temporadas anteriores, posiblemente de su línea cápsula inspirada en Formentera, caracterizada por sus tejidos suaves y cortes favorecedores.

El bikini de Vicky. @vickymartinberrocal

Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz se han convertido en una de las duplas madre-hija con más estilo de nuestro país. Ya sea en looks coordinados o compartiendo destino vacacional, su complicidad y buen gusto traspasan la pantalla. Este verano las hemos visto disfrutar de la tranquilidad de Formentera, una isla que parece hecha a medida para el estilo relajado pero chic que ambas representan. O lo que es lo mismo, Vicky, necesitamos saber de dónde es tu bikini.