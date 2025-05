"Ellas, las mujeres de mi vida": Vicky Martín Berrocal se sincera como nunca en "Las Berrocal"

La Vicky más auténtica ha llegado a la pantalla. Con el estreno de "Las Berrocal", el nuevo docu-reality de Movistar+, Vicky Martín Berrocal abre la puerta de su mundo interior, el que gira en torno a las tres mujeres de su vida: su madre, su hermana Rocío y su hija Alba. Un universo femenino donde sobran los abrazos, pero también las discusiones.

"Ellas son lo más importante que tengo", resume la diseñadora. Y la frase no es casual: a lo largo del programa queda claro que el amor y el temperamento conviven en perfecta tensión en esta familia. Alba, su hija, lo verbaliza sin rodeos: "Nos peleamos constantemente. No tengo ganas de hablar contigo… así llevas toda la vida callando todo", le dice a su madre en uno de los momentos más intensos. Vicky lo asume: "No por ser madre tengo siempre la razón".

Alba lleva "mucha mochila"

Alba, nacida de su relación con Manuel Díaz "El Cordobés", carga con el peso de unos apellidos que no pasaban desapercibidos en su colegio de Dos Hermanas, Sevilla. "Es muy Benítez", dice su madre. "Lleva mucha mochila". Pero también es directa, libre y fuerte. Su vínculo con Vicky es de esos que se construyen a golpe de reproche, pero también de complicidad.

Rocío, la hermana, es la otra gran aliada emocional de Vicky. "Mi media mitad, la más graciosa de todas", dice entre risas. Hace dos años descubrió el deporte y, aunque es la más frágil, también es la más generosa. Su papel en la familia es clave para el equilibrio emocional del clan.

Y luego está ella, la matriarca: Victoria Martín Serrano. Vive en El Rocío, donde acude cada día a ver a la Virgen. "Tiene más secretos que una pirámide", suelta Vicky con ironía. Su historia de amor con José Luis Martín Berrocal, padre de la diseñadora, marcó su vida. "Vivió enamorada de mi padre toda la vida", recuerda su hija. Aunque con los años, Vicky descubrió que él tenía otra familia, lo que explicaba muchas ausencias. Pero también Victoria suelta perlas de sabiduría popular andaluza: "Tú tienes que dejar antes de que te dejen, porque el dolor es menos". Una filosofía que contrasta con la visión desencantada de su hija: "Creo en el amor, pero veo a los hombres como si fueran bultos. Les he cogido como coraje".

Mientras lidia con su carácter -"me pierdo cuando me enfado"- y no para de trabajar, Vicky prepara su regreso a la moda flamenca después de una década y ultima los detalles de su nueva tienda en Madrid. "Me apunto a un bombardeo", dice sin perder la sonrisa.

"Las Berrocal" no es solo un retrato familiar: es un viaje emocional, sin filtros, donde lo importante no es parecer perfectas, sino mostrarse reales.