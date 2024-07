Los bikinis para pecho grande que más se llevarán este verano 2024.

Da gloria presumir del bikini perfecto cuando por fin lo encontramos. Sin embargo, dar con el adecuado no es tan fácil como parece al principio (hasta convertirse en una casi misión imposible) y sobre todo cuando tienes el pecho grande. ¿Cuál es el estilo de escote que debemos escoger? Esta es una pregunta que debemos tener en cuenta en el momento de búsqueda, puesto que además de querer favorecer nuestro pecho, también necesitamos mucha sujeción. Entre varias alternativas, una de las favoritas por las editoras de moda son los bikinis de triángulo, pero lo cierto es que no son los más cómodos para las mujeres con pecho grande. No obstante, los ideales y que sientan mejor y realzan el pecho son los de escote corazón o balconette. Eso sí, si deseas disimularlo, una de las mejores opciones serán los bandeau, puesto que ocultan el canalillo y consiguen un efecto de mucho menos pecho. Respecto a los colores, en el caso de que tu misión sea realzar el pecho, deberás optar por colores vivos, así como llamativos. No obstante, si tu objetivo es ocultarlo, siempre deberá escoger una colorimetría oscura, como el marino, marrón o negro. En el caso de los estampados, da igual cuál sea tu propósito con los bikinis para pecho grande, porque siempre sientan bien.

Escoger el bikini perfecto para este verano no es simplemente una elección cualquiera, puesto que es el uniforme que más utilizaremos hasta septiembre, aproximadamente. Con ello, queremos decir que lo imprescindible es sentirnos cómodas y guapas con nuestro atuendo para bajar a la playa o a la piscina. Así como sentirnos las mujeres más poderosas del entorno. Además, tengamos en cuenta que no es solamente para utilizar en el mar, sino también para crear looksplayeros para pasear por el paseo marítimo o ir a al chiringuito con tu grupo de amigas. O, incluso, para una pool party (combinado con conjuntos pijameros o caftanes) que se te pueda anteponer en cualquier momento. Es por ello que, si tienes el pecho grande y no sabes qué bikini escoger para este verano, toma nota con las siguientes opciones. Por cierto, los bikinis de escote balconette o corazón están incluidas en las tendencias en bikinis y bañadores de este verano 2024.

Bikini estampado, de Robin Collection (75 euros)

Bikini de vichy, de Lia Swimwear (top por 48 euros y braguita por 36 euros)

Bikini clásico, de Mango (top por 20 euros y braguita por 16 euros)

Bikini con glitter, de Calzedonia (top por 40 euros y braguita por 20 euros)

Bikini cruzado, de Women'Secret (top por 21 euros y braguita por 8 euros)

Bikini de flores, de Etam (top por 33 euros y braguita por 17 euros)

Bikini mostaza, de Mus & Bombon (rebajado a 56 euros)

Bikini bicolor, de The Are (rebajado a 48 euros)

No hay verano sin un buen bikini con el que nos sintamos favorecedoras y nosotras mismas. Por lo que si tienes el pecho grande y no sabes dónde encontrar el atuendo perfecto, no te pienses dos veces para adquirirlos.