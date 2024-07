El vestido de estilo caftán más boho de Carmen Lomana es el que ha elegido para inaugurar su mercadillo solidario en Marbella

Carmen Lomana ya está disfrutando del verano en su querida Marbella, pero esta vez para inaugurar por primera vez su mercadillo solidario en la Costa del Sol, como hace cada Navidad en Madrid. Eso sí, esta vez te podrás hacer con prendas mucho más bohemias y veraniegas del armario más 'hippy chic' de su armario. Y para empezar esta cita en la Villa La Coneja, frente al Marbella Club, desde hoy hasta el sábado a las 20 horas, Carmen ha elegido un vestido de estilo caftán de lo más fresquito en rosa y blanco.

El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Carmen Lomana es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Amelia Bono, Tamara Falcó, o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es qu eel caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella. Sus orígenes se remontan al lejano Oriente, era un ‘vestido de honor’ para las grandes ocasiones. La historia lo define como una prenda de origen turco, amplía como una capa, abierta desde el cuello a los pies y con grandes mangas. Se utilizó a principios de siglo como bata casera e inspiró tambié diversos tipos de abrigos de vestir femeninos de alta costura en los años cincuenta. A partir de los sesenta, las influencias exóticas y hippies dan un nuevo relieve a esta forma. En los 60, diseñadores como Balenciaga o Dior fueron referencia para algunos de sus diseños, y aunque en sus inicios, en los 70, fue la prenda fetiche de las pasarelas con Halston o Yves Saint Laurent, hoy lo vemos como una prenda playera y triunfando cada verano.

Y cómo no, Carmen Lomana ha combinado este vestido con sus sandalias de monedas doradas que no se quitaba el verano pasado porque son cómodas, elegantes y estilizan el pie. ¿La mejor noticia? Que aún están a la venta. Carmen Lomana es musa de España. Y no solo por ser una de las mujeres mejor vestidas de España, si no también por su inteligencia y ser una anfitriona de diez. Como Anna Wintour, que lleva siempredos pares, muy similares, de Manolos, nuestra Carmen de España ha vuelto a llevar una de nuestras sandalias favoritas que ha lucido este verano, pero ahora en color caramelo y no en negro. Es el modelo Cosmo Caramel de Cuchy y cuestan 169 euros.