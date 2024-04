¿Qué bikinis y bañadores serán tendencia este verano 2024? La guía definitiva que necesitas conocer

Con la llegada de la primavera y la incipiente subida de las temperaturas, es momento de echar un vistazo a nuestras tiendas favoritas para saber qué prendas estarán en tendencia esta temporada estival. Atrás dejamos los abrigos de paño, los jerséis de lana más calentitos y las botas para dar paso a los vestidos más fluidos, las camisas de lino y los pantalones cortos que, esta primavera, serán más cortos que nunca. El estilo pijamero está a la orden del día, y es que este casa a la perfección con las chicas nórdicas, quienes llevan este estilo durante los meses de verano para ir a la playa o la piscina. Llevan shorts, tank tops y zuecos y completan el look con los bikinis y bañadores más en tendencia. Si buscamos en tiendas, los bikinis y bañadores ya están en los percheros, dejándonos un buen sabor de boca ya que esta época es una de las más esperadas por todos nosotros. Comienzan los puentes y los fines de semana de escapada con amigos a las zonas costeras de moda y, como es de esperar, debemos de hacernos con la moda de baño que está en tendencia esta primavera y verano 2024. ¿Qué bikinis y bañadores no dejaremos de ver en todas las piscinas y playas este verano? Te contamos cuáles son.

Tanto como si eres de bikini como si más de bañador, una vez mirado todas las webs de moda a las que todas recurrimos cuando queremos hacernos con moda de baño, hemos detectado qué piezas se repiten más y que, por tanto, serán la tendencia más viral del momento. Otro año más, las piezas 'cut out' serán un imprescindible en nuestro armario este verano, y lo veremos tanto en trikinis como en bañadores. Se trata de un corte muy seductor y sexy ideal para aquellos días en los que la noche termine en cualquier chiringuito famoso y es que, combinado con un pareo, conseguiremos un look apto para un fin de semana con amigas. Los bikinis con escote asimétrico también serán un must en nuestra maleta de viaje los próximos meses. Es tan cómodo como favorecedor y se adapta a todo tipo de cuerpos. Sin embargo, hay un bikini básico y muy sencillo que sí o sí tienes que tener: el de escote triángulo. Se trata de un diseño muy estiloso y atemporal que podemos combinar con un sinfín de braguitas de bikini. Por último, si pensamos en tonalidades y estampados, el 'animal print' se lleva la palma, al igual que el color rojo (uno de los más usados y en tendencia este invierno). Sin más, te dejamos algunos bikinis y bañadores que sí o sí debes incluir en tu armario este verano 2024.

Bañador cut out

Bañador bandeau piezas metálicas, de Zara (29,95 euros)

Bañador bandeau Zara

Bikini asimétrico

top bikini (19,99 euros) y braguita clásica (15,99 euros), de Mango

Bikini asimétrico Mango

Bikini clásico triángulo

Sujetador bikini floral (19,99 euros) y braguita bikini floral (15,99 euros), de Mango

Bikini clásico Mango

Bañador 'animal print'

Bañador clásico diseño 'animal print', de Mango (39,99 euros)

Bañador animal print Mango

Bikini rojo

Top bikini (12,99 euros) y braguita clásica (9,99 euros), de Pull & Bear

Bikini rojo Pull & Bear

Estos son los bikinis y bañadores que serán tendencia este verano, así que hazte con el que vaya más acorde a tus gustos, personalidad y tipo de cuerpo para lucir perfecta en la playa y en la piscina.