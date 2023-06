La blazer rosa más veraniega de Isabel Díaz Ayuso se lleva con top de crochet en esta ola de calor

Isabel Díaz Ayuso ha apostado por darle un toque de lo más juvenil a su look con blazer para este martes caluroso en Madrid, de nuevo en alerta por las altas temperaturas de la ola de calor. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este martes a impulsar una nueva Ley de Universidades así como un nuevo modelo de financiación para estas. Así lo ha trasladado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) durante la toma de posesión del rector, Joaquín Goyache, en el que ha sido su primer acto como presidenta autonómica después de su investidura y la configuración de su Gobierno. Y en este acto es donde la hemos podido ver con un estilismo marcado por una blazer oversize en rosa que ha combinado con un top de crochet blanco debajo. Un estilismo de lo más juvenil y veraniego de Ayuso que hace unas semanas también la pudimos ver con un 'tank top' tan tendencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid es consciente de la importancia de llevar un look acorde al poder y la función que cumple en su trabajo, pues las prendas lanzan un mensaje y una apariencia y ella, a través de sus looks, en los que predominan las blazers, los jeans y las faldas midi, transmite una imagen segura, relajada y elegante. Ya la vimos en el 28M con un look de lo más casual y muy sencillo compuesto por blazer y top rojo y unos jeans lavados, un acierto seguro del que Isabel Díaz Ayuso salió victoriosa. Y ahora lo ha hecho con este conjunto que es máxima inspiración para ir a la oficina en verano.

Ayuso asiste a la toma de posesión del rector de la UCM, Joaquín Goyache Diego Radamés EUROPAPRESS

Un top de crochet blanco que nunca hubiéramos pensando llevar con una blazer rosa encima para un acto formal, pero que Isabel Díaz Ayuso nos acaba de demostrar que es perfecto para ir a la oficina en julio.