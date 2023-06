No hay pantalón de traje más ancho (y elegante) que el que acaba de lucir Isabel Díaz Ayuso para este caluroso día en Madrid

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado esta mañana a los consejeros del Gobierno regional con los que busca hacer "un mejor Madrid", después de que cada uno de ellos haya tomado posesión de su cargo en un acto en la Real Casa de Correos, y a los que ha avisado de que la tarea que les espera "no es para los que se arredran". Y ahí es donde se ha marcado otro estilismo de working girl que tanto nos gustan. Para la ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha dejado a un lado su vestido azul de la firma de Vicky Martín Berrocal por apostar por este traje blanco con pantalón muy ancho y chaleco bajo la blazer. Un color perfecto para esta ola de calor que azota hoy Madrid y buena parte de España, porque no hay un color que llame más al buen tiempo que el blanco. Y Ayuso lo sabe y por eso se ha convertido en toda una prescriptora de moda en los últimos meses. Porque no hay nada que siente mejor que un traje blanco para dar luz al rostro y resaltar el bronceado, más aún si se combina con un chaleco sastre tan en tendencia esta temporada.

Cómo llevar el chaleco sastre este verano, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2023. Y Ayuso lo sabe y ella lo ha combinado con un traje blanco que siempre es elegante. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco. Tal y como han estipulado las prescriptoras y editoras de moda en Instagram y a golpe de asfalto, el chaleco de sastre pasa de ser una prenda con la que jugar a las superposiciones luciéndola abierta por encima de camisas, tops o jerséis, a ser un top en sí mismo al llevarse completamente abrochado y debajo de las blazers como hace Isabel Díaz Ayuso.

MADRID.-Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, será el portavoz del Gobierno de Ayuso EUROPAPRESS

Pero sin duda, lo que más nos ha gustado del look de Isabel Díaz Ayuso es el pantalón mega ancho con el que lo ha combinado, que de tan ancho que es parece incluso una falda.