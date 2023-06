Isabel Díaz ayuso deslumbra con un conjunto de blazer y pantalón en rosa pastel de Zara

Isabel Díaz Ayuso nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido compuesto por pantalón de pinza y blazer rosa de Zara durante la mañana de hoy sábado, en su encuentro en Cibeles, donde se ha celebrado el Pleno para elegir a Almeida como el alcalde de la capital española. Isabel Díaz Ayuso sabe la importancia que tiene la ropa en este tipo de eventos, por lo que siempre opta por lucir prendas discretas, sencillas y en tonos que, pese a que estén en tendencia, sean discretos y acordes a su personalidad y puesto que ocupa en la presidencia. Sin duda, los 'total looks' compuesto por pantalón de pinza y blazer ajustada son un must en nuestro armario para aquellas ocasiones más especiales, y es que, si lo combinamos con unas sandalias de tacón, crearemos un look de lo más elegante y sofisticado. No es la primera vez que la vemos lucir este tipo de blazer, pues el 28M Isabel Díaz Ayuso lucía una blazer roja junto con un top del mismo tono y unos jeans, creando un look casual y a la vez elegante.

Para la mañana de hoy, Isabel Díaz Ayuso aparecía en Cibeles con un look en tono rosa compuesto por pantalón de pinza de diseño de pata de elefante junto con una blazer ajustada. Además, ha incorporado un discreto top en blanco para hacer el look más elegante y sencillo. En cuanto a los accesorios, lleva un reloj plateado y unas sandalias de tacón que, pese a que no se distingue, es en tono nude. Se trata de un look muy discreto, elegante y sofisticado, acorde a su estilo y que nos confirma que la sencillez siempre gana.

Pantalón fluido tiro alto, de Zara (29,95€)

Pantalón fluido tiro alto Zara

Blazer cuello smoking, de Zara (59,95€)

Blazer cuello smoking Zara

Los conjuntos de blazer y pantalón de pinza son la opción perfecta para ocasiones cuyo 'dress code' requiere elegancia, sencillez y sofisticación.