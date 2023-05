Blazer y vaqueros: el look más casual de Isabel Díaz Ayuso para este 28M

Isabel Díaz Ayuso se ha mantenido fiel al estilo al que últimamente nos tiene acostumbradas para acudir a echar su voto a las urnas este 20 de mayo, donde ha sido recibida entre aplausos y gestos de cariño. Para este día tan importante en su futuro laboral, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid escogió un look muy similar al que lució en durante el cierre de la campaña electoral. En esta ocasión y, repitiendo la prenda que la lleva acompañando toda la temporada, Ayuso optó de nuevo por la blazer, esta vez en color rojo, que aportaba el toque justo de elegancia a un estilismo súper casual, formado por unos jeans, una camiseta básica blanca y sus botas de ante de confianza, en color marrón clarito. Sin embargo, para este día tan especial, la presidenta ha decidido prescindir del clásico chaleco sastre, su otra prenda estrella, con estética noventera y con el que acudió, entre otras ocasiones, a felicitar al Real Madrid de Baloncesto por ganar su undécima Euroliga y apoyar a Vinicius.

Y es que si algo tiene claro Ayuso es que una blazer puede solucionar cualquier look, desde uno más casual como este con jeans y chaleco con el que asistió a la gran final del Mutua Open Madrid o como este otro también con jeans de jefaza y chaleco sastre, combinados con una blazer blanca hasta uno más elegante, apostando por el total look, como hizo la presidenta con este traje rosa de Sfera súper favorecedor. Y es que no hace falta más que verla para darnos cuenta de que esta temporada las blazers, de todos los tonos, son ideales para completar todos nuestros looks, aportándoles un toque de color y sofisticación.

Isabel Díaz Ayuso durante el 28M

Isabel Díaz Ayuso GTRES

Nosotras estamos impacientes por ver cuál será la próxima blazer con la que Ayuso nos sorprenderá.