Sassa de Osma es la invitada perfecta de otoño con el vestido estampado 'made in Spain' que podría tener Letizia en su armario

Quedan 19 días para que arranque oficialmente el otoño, y aunque las temperaturas siguen siendo altas, no os vamos a negar que nosotras ya estamos en modo otoñal. Y más después de ver este vestido que ha lucido Sassa de Osma y que nos ha trasladado directa a una invitada perfecta de otoño 2024. Cuando la Reina Letizia, Sassa de Osma y Paula Echevarría coinciden en una firma, nuestra obligación como periodistas de moda es investigar para saber qué tienen sus diseños de especial para haber enamorado a tres de las mujeres más estilosas del panorama. Y estamos hablando de Philippa 1970, una marca ‘made in Spain’ que acaba de colarse hoy mismo en el vestidor de la Reina Letizia y que Sassa de Osma se había encargado de descubrirnos hace unos meses con su estilo más elegante con un toque bohemio.

Un vestido que es ideal como invitada de boda o para darle un toque más casual en el día a día. Tienes muchas razones por las que inspirarte en este vestido tan ideal firmado por Philippa 1970, una de las creadoras favoritas también de Eugenia Martínez de Irujo. Entre ellas, destaca su diseño, boho y sofisticado a no poder más, su estampado de flores, que es pura tendencia y siempre lo será, y la más obvia de todas, que lo haya llevado Sassa de Osma como la invitada perfecta. de otoño 2024.

Sassa de Osma con vestido estampado. @sassadeo

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda.

Vestido Cordelia, de Philippa 1970 (365 euros)

Vestido estampado. Philippa 1970

Se trata de un vestido largo y vaporoso con un vibrante estampado floral en tonos rojos y rosas. Tiene una parte superior sin mangas con escote redondo y una falda que cae hasta los tobillos. La silueta fluida y el alegre estampado hacen que el vestido sea ideal para una boda o cocktail.

Tendencias invitada otoño 2024

El boho parece estar por todas partes esta temporada y eso también aplicará en las bodas, bautizos y demás eventos importantes de la temporada. El debut de Chemena Kamali al frente de Chloé ha abierto la puerta a la vuelta definitiva del boho-chic. Además del estampado floral, el color rojo va a seguir siendo tendencia en los próximos meses, y se va a sumar el granate.