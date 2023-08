Con bordados y flecos, así es el espectacular vestido de Zara de Rocío Osorno que ha enamorado a todas las amantes de la moda

Aún quedan días de verano y, por tanto, aún quedan celebraciones a las que acudir, cenas frente al mar o fiestas que se alargan hasta la madrugada. Por ello, en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti puedes encontrar los últimos vestidos que han lanzado al mercado con los que lucir perfecta en este tipo de eventos. Si bien hace unos días deslumbraba Paula Echevarría con un vestido de tipo red, con transparencias y flecos en el bajo en tono naranja y rosa fucsia -los colores que más favorecen cuando nuestro tono de piel está bronceado-, Rocío Osorno nos dejaba boquiabiertos con un vestido beige que aúna tres tendencias que no hemos dejado de ver este verano. Por un lado, la parte superior del vestido es de tipo polo, es decir, con el cuello típico de este tipo de jerséis o tops, una tendencia que la hemos visto esta primavera en tiendas y que ha enamorado a muchas influencers, entre ellas, Alba Díaz. Por otro lado, los flecos a lo lago de la pierna en el mismo tono que el vestido, que crea un efecto óptico de piernas más largas y aporta movimiento y volumen al vestido. Por último, el tejido bordado. Se trata de un tejido muy usado durante los meses de verano porque, además de crear texturas, nos recuerda al mar y al mediterráneo, como el vestido de Violeta Mangriñán mini bordado y con detalles en lila y verde, un vestido para las tardes de verano. No es el único vestido de fiesta que Rocío Osorno nos enseña, y es que la influencer suele mostrar en sus redes sociales ideas de vestidos para inspirar a sus seguidoras a la hora de crear sus propios looks de cara a eventos más especiales.

Sin duda, la influencer luce perfecta allá donde va, ya sea en el día a día, como por ejemplo este vestido negro que Rocío Osorno llevó hace unos días, un básico de fondo de armario midi, con hombreras y frunces a lo largo del vientre, lo que lo convierte en un vestido que realza la figura y hace efecto tipazo. Pero, queramos o no, Rocío Osorno es la reina de los looksde invitada, apostando por aquellas prendas que prometen convertirse en virales y un imprescindible en ocasiones especiales. El día de ayer la influencer nos enseñaba un vestido de la nueva colección de Zara midi, con flecos en el bajo y de manga larga y cuello de polo. Una opción perfecta para las noches de verano que están a punto de terminar. Rocío Osorno lo ha combinado con unas sandalias de tacón doradas muy minimalistas de tiras y bolso tipo 'clutch' también en dorado. El toque de color y el cual rompe con el estilo tan 'lady' y elegante se lo da el cinturón en color negro con tachuelas, una opción perfecta para enmarcar la cintura y hacer un look más casual.

Vestido macramé bordados 'Limited Edition', de Zara (109,00€)

Vestido macramé bordados Zara

Sin lugar a dudas, se trata de un vestido atemporal, elegante y muy sofisticado para ocasiones muy especiales.