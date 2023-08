La blusa más original y favorecedora de Zara es esta que Rocío Osorno combina con minifalda y sandalias de tacón sensato

Aunque, legítimamente, la reina de Zara es Marta Ortega, nosotras no tenemos ninguna duda de que, la mejor musa de la marca más popular de Inditex (y de nuestra favorita) es Rocío Osorno. Ella es experta en enamorarnos cada día con un look de Zara y da igual que se ponga un short pijamero, el vestido más corto o el más boho, al más puro estilo de Sara Carbonero porque, no sabemos como, pero consigue enamorarnos con todo lo que se pone y hacer que se convierta en viral y que sintamos la necesidad de copiárselo. En esta ocasión, la diseñadora sevillana ha optado por una combinación de lo más original y ha completado una blusa roja asimétrica con una minifalda, ambas de Zara. Dos piezas ideales para combinar también por separado, dando mucho más juego a los estilismos.

Te hablamos de la blusa capa asimétrica, que queda bien a las mujeres de cualquier edad y que está confeccionada completamente a partir de poliéster. Se trata de un modelo diseñado con cuello redondo, manga holgada por debajo del codo y bajo asimétrico, que Rocío Osorno ha combinado con la falda pantalón mini lazo, de las rebajas de Zara. Hablamos de una prenda que está fabricada en poliéster, elastano y viscosa y diseñada como un modelo con tiro alto, cierre de cremallera oculta en la espalda y un maxi lazo de decoración en la parte delantera. En el adelanto que nos ha hecho por stories de Instagram, hemos visto que Rocío Osorno ha completado su estilismo con unas sandalias de vinilo y tacón sensato y ahora estamos impacientes por ver el look completo.

Rocío Osorno @rocioosorno

Blusa capa asimétrica, de Zara (49,95€)

Blusa capa asimétrica Zara

Falda pantalón mini lazo, de Zara (9,99 antes 25,699€)

Falda pantalón mini lazo Zara

Otro día más que hemos mordido el anzuelo del look de Rocío Osorno y ya lo hemos pedido a la web de Zara pensando en todas las combinaciones con las que nos lo vamos a poner a partir de ya.