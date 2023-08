Rocío Osorno sabe cual es el vestido de Zara que (por menos de 20€) solucionará todos tus looks de verano y otoño

Esperamos que, a estas alturas del verano, ya no te quede ninguna duda de queRocío Osorno es la reina indiscutible de Zara. La influencer sevillana nos enamora, un día tras otro, con las mejores prendas de la marca estrella de Inditex, desde los vestidos y las faldas más cortas hasta los vestidos largos más relajados, las blusas más especiales y los shorts que hasta tu novio te querrá robar. Pues bien, en esta ocasión, y para una cena con amigas, la diseñadora ha escogido el vestido más versátil de Zara que, por menos de 20€, te ayudará a solucionar la mayoría (por no decir todos) de tus looks, tanto de lo que queda del verano, como del otoño.

Te hablamos del vestido midi hombreras, que también está disponible en blanco, naranja, rojo y verde. Se trata de una prenda confeccionada en poliéster y elastano y diseñada como un modelo con largo midi, cuello redondo y manga sisa con hombreras. Está decorada con un detalle de drapeado lateral y su espalda es descubierta. se trata de una opción muy sencilla y favorecedora, perfecta para crear todo tipo de estilismos combinándola con diferentes complementos e ideal para replicar el look con el que nos enamoraba ayer Anna Padilla, combinando con una blazer el vestido de punto más especial de H&M.

Vestido midi hombreras Zara

Vestido midi hombreras, de Zara (19,95€)

Vestido midi hombreras Zara

De todos los looks tan espectaculares con los que nos ha sorprendido Rocío Osorno esta semana, nos quedamos con este ya que, a pesar de ser el más sencillo, sabemos que es el que más nos vamos a poner. Y es que, aunque con unas sandalias y joyitas de colores es una opción ideal, nosotras ya lo estamos visualizando con nuestras botas altas preferidas y una blazer para crear el estilismo con el que arrasar este otoño en la oficina.