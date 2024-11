Los botines de tacón más alto (y cómodos) que la Reina Sofía ha metido en su maleta de viaje a Nueva York

Segundo día y segundo look de la Reina Sofía en su viaje a Nueva York en el día de la elecciones de Estados Unidos, con lo que parece, la victoria de Donald Trump. El sentimiento de culpa nos está afectando a todos por tener que seguir haciendo nuestro trabajo, más frívolo o superficial, mientras vemos las imágenes de la tragedia por la DANA en Valencia. Y la Reina Sofía también se encuentra con esta tesitura en su viaje a Nueva York. El viaje de la Reina Sofía a Nueva York se había planificado durante meses y resultó ser inaplazable a última hora.

La madre del Rey Felipe VI voló de Madrid a Estados Unidos el domingo en plena crisis por la tragedia de Valencia y con el monarca sufriendo uno de los momentos más críticos de su reinado de 10 años. Aunque Doña Sofía ha tenido que cumplir con sus compromisos en Nueva York, y nosotras no hemos podido fijarnos en sus looks.Si el primer día fue un estilismo de noche con kimono de terciopelo perfecto para Navidad, ahora ha sido un look de día con traje de chaqueta y sus botines de tacón alto, pero cómodos que ya le vimos a su llegada a Oviedo para los Premios Princesa de Asturias. Unos botines negros, de puntera redonda, con suela dentada y con un tacón no muy alto y cuadrado.

El look de la Reina Sofía en Nueva York. Gtres

El viaje de Doña Sofía a Nueva York

Y aunque dos de ellos están en el aire por la tragedia de Valencia, sí pudo entregar el 'Premio Sophia a la excelencia' a Gustavo Dudamel. Un acto para el que la Reina escogió un significativo look, con un dos piezas, caftán con estampado de flores y un claro mensaje a su hijo, don Felipe.