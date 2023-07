No busques más, los pantalones palazzo de lino holgaditos que mejor sientan están en Zara y así los llevan las mujeres 50+

Cuando en una semana no paramos de ver una misma prenda en Instagram, solo quiere decir una cosa, que va a ser viral y se va agotar al mismo tiempo. Y eso es lo que acaba de pasar con estos pantalones estampados de lino de Zara que ya tienen lista de espera en todas las tallas, pero que las mujeres 50+ que mejor visten como Carmen Gimeno ya se los han comprado y los han estrenado, antes de que se conviertan en plaga. Pero después de estos pantalones plaga, Carmen Gimeno acaba de estrenar los pantalones básicos de lino más holgaditos que son un 'must' en la maleta de vacaciones de las mujeres que mejor visten. Porque si el lino es el tejido del verano, estos pantalones de nueva colección de Zara son todo lo que necesitamos para nuestra maleta de vacaciones o para ir a la oficina en verano. No todo iba a ser este viernes el vestido de novia de Sandra Garal, los zapatos españoles de la Reina Letizia o el look flamenco de la Princesa Leonor.

Porque esta primavera-verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y este pantalón de nueva colección de Zara estampado no puede ser más perfecto para nuestra maleta de vacaciones. Y las mujeres 50+ como Carmen Gimeno, lo tienen claro.

Pantalón palazzo con lino, de Zara (39,95 euros)

Pantalones palazzo. Zara

Un pantalón de tiro alto confeccionado en lino con cintura elástica ajustable con cordones con bolsillos en delantero y pierna ancha que Carmen Gimeno ha combinado con unas sandalias planas.