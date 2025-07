Cádiz no necesita filtros, y Sara Carbonero tampoco con el look más bohemio de julio

Sara Carbonero ha vuelto a dejarnos sin palabras desde su rincón favorito del sur. La periodista, que se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en la playa, ha compartido en sus redes sociales una serie de imágenes que condensan a la perfección su estilo más auténtico y bohemio, ese que mezcla naturalidad, simbolismo y libertad en cada detalle.

Como ella misma escribe: “Cádiz no necesita filtros”, y su look tampoco. Porque cuando el estilo nace de dentro, no hace falta más.

El look de Sara Carbonero en Cádiz

Sara Carbonero vestida con un favorecedor vestido halter de estampado de peces en tonos coral y marino, se mimetiza con el espíritu del mar. La prenda, de escote profundo y aire desenfadado, realza su bronceado veraniego y aporta ese toque de frescura effortless que tanto la caracteriza. Pero si hay algo que se roba todas las miradas, es la sobrecarga (muy medida) de collares con los que acompaña su look: una mezcla de colgantes de inspiración étnica, piezas con significado, charms de plumas y amuletos marinos que evocan viajes, experiencias y emociones.

Sara Carbonero en Cádiz. @saracarbonero

Entre todos ellos, destaca el collar dorado con la palabra “Coraje” grabada sobre fondo negro, un mensaje claro y directo que parece hablar más de ella que cualquier otra joya. La combinación de materiales, metal, piedra, madera, y la superposición de cadenas de diferentes largos crean una estética boho-chic profundamente personal, que convierte su escote en un mapa de energía e intuición.

El look de Sara Carbonero en vacaciones. @saracarbonero

El estilismo se completa con anillos de piedra, pulseras trenzadas y el pelo suelto, ligeramente ondulado, como si lo acabara de acariciar la brisa del Atlántico. Sin filtros, sin artificios. Solo Sara, Cádiz y ese estilo suyo que es puro mood veraniego.