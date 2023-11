Carlota Casiraghi rinde homenaje a la primavera con un espectacular vestido de Chanel para su gran noche en Sevilla

Ayer, 2 de noviembre, Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi, acudía a Sevilla para recoger el premio de 'personaje del año 2023' por parte de la icónica revista mundialmente conocida Vanity Fair en su edición española. La celebración tuvo lugar en el Real Alcázar de Sevilla, un lugar de ensueño que mantiene la esencia de la ciudad hispalense y, como era de esperar, Carlota Casiraghi fue la absoluta protagonista en esta velada tan glamurosa y sofisticada que duró hasta la madrugada. En esta noche tan especial a principios de noviembre, fueron muchos los rostros conocidos del panorama español que no quisieron perderse este homenaje a la royal, personalidades como Adriana Abascal, Nieves Álvarez, Laura Ponte, Eugenia Osborne, Garbiñe Muguruza, la diseñadora Sol Bohórquez y su hija, así como Rocío Crusset y Xandra Falcó, entre otros, quienes deslumbraron con sus looks. Como embajadora de la Maison Chanel y, siendo una de las eminencias en el mundo de la moda y una de las mujeres más elegantes del mundo, la royal apostaba por un diseño de la Colección 'ready to wear 2023-2024' de Chanel, customizada exclusivamente para ella.

Un vestido sumamente elegante, Carlota Casiraghi acudía a la celebración de su gran noche con un pieza muy elegante y sofisticada en color negro en tejido de satén con un top de tirantes y cuello cuadrado superpuesto de pequeñas flores 3D en tonos rosados, blancos y grises y dorados, lo cual hace un efecto muy favorecedor y eleva el look, ya que la falda larga hasta los pies equilibra y pasa desapercibida. Se trata de una apuesta segura que combinó con unos stilettos negros, dejando todo el protagonismo al top de flores. En cuanto al aspecto de belleza y el maquillaje, Carlota Casiraghi se decantaba por un recogido bajo con patillas, un 'clean look' muy en tendencia actualmente que contrastaba con su maquillaje, uno muy clásico y propio de ella con cejas marcadas, labios en tonos rojizos y mucho iluminador. Sin duda, fue la gran protagonista de la velada, siendo galardonada por su contribución a las artes y su labor a favor del papel de las mujeres a través de la literatura, la filosofía, la cinematografía y la filantropía, pero estuvo acompañada de grandes celebridades que acudieron con looks que no pasaron desapercibidos, como Nieves Álvarez con falda midi de corte evasé y camisa blanca con gran escote, Laura Ponte, quien apostaba por un 'total look' en terciopelo negro, Rocio Crusset, impecable con vestido de palabra de honor de lentejuelas beige o Eugenia Osborne, quien se decantaba por un vestido blanco con top de cuello halter y falda con volúmenes de tul. Sin lugar a dudas, una velada glamurosa y de ensueño en la que la protagonista, Carlota Casiraghi, acertaba con el icónico vestido de la Colección 'ready to wear 2023-2024' de la Maison francesa Chanel.

Carlota Casiraghi GTRES

Un look muy acertado para ese día tan especial para la royal.