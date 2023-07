Eugenia Osborne se ha enamorado del vestido boho más rebajado de marca española para una noche de concierto

"Una noche sin pensar, para tomar", qué diría la canción de Sebastián Yatra, y lo que más necesitaba Eugenia Osborne tras un duro día de polémicas tras conocerse la nueva paternidad de su padre, Bertín Osborne. Pero no solo su paternidad, si no sus polémicas declaraciones. Pero ahí estaba Eugenia Osborne, cumpliendo con sus compromisos profesionales que tenía de antemano y atendiendo a los medios en el photocall previo al concierto exclusivo de Sebastián Yatra con Flor de Caña, demostrando que aunque no es muy de dar declaraciones, quería apoyar a su padre y cumplir con la marca que le pagaba por estar presente anoche en la sala Kapital. Pero además de seguir en shock con el conciertazo y la noche más que mágica que nos hizo vivir el cantante colombiano desde primera fila, nosotras no podíamos parar de fijarnos en el vestido de Eugenia Osborne que no puede ser más bonito. Y por eso, por defecto profesional, me puse corriendo a buscar de dónde era, y duda resuelta. Es un vestido de la firma española Coosy, y ahora además, está mega rebajado.

Porque si los vestidos boho están hecho para el verano, este de Eugenia Osborne lo vamos a querer estrenar hasta para una noche con amigas, o de concierto, como ha hecho ella para irse a disfrutar de Sebastián Yatra. Un evento al que la hija de Bertín Osborne iba cobrando, y por eso también quiso dar unas declaraciones a las prensa. Flor de Caña, el único ron certificado carbono neutral y producido de manera sostenible, se ha comprometido a sembrar más de un millón de árboles para el año 2025, aliándose con la organización ambiental One Tree Planted y cuenta conSebastián Yatra como embajador del proyecto. Por cada asistente esta noche al concierto en Madrid, Flor de Caña plantará un nuevo árbol.

Eugenia Osborne en el concierto de Sebastián Yatra para Flor de Caña. JUANJO MARTIN EFE

Vestido Foresti crudo, de Coosy (rebajado a 49 euros)

Vestido Foresti. Coosy

Se trata de este vestido corto de Coosy confeccionado en algodón color beige corto con bordados en negro con corte en la cintura y manga francesa y cuello en V y volante doble en el bajo que Eugenia Osborne ha estrenado para irse de concierto.