El terciopelo está en tendencia y te decimos cómo llevarlo en tus looks diarios

Con la nueva colección de otoño e invierno en tiendas, y pasado ya un mes de la entrada del otoño, podríamos detectar ya qué prendas se han convertido en un imprescindible en nuestro armario, así como saber cuáles serán tendencia y cuáles, muy a nuestro pesar, quedarán relegadas al fondo de nuestro armario. Tras echar un vistazo en tiendas y en la web de todas ellas, nos hemos percatado de que las chaquetas de cuero sí o sí deben formar parte de nuestros looks diarios, pues se trata de una prenda muy versátil que podemos llevar tanto para ocasiones más formales como para looks casuales, combinándolo con, por ejemplo, unas Mary Janes en el caso que el dress code sea mucho más elegante o con unas sneakers para crear looks sencillos. Una de las tendencias y estilos que han entrado pisando fuerte este otoño es el 'punkcore', y en este sentido, las chaquetas de cuero, como ya hemos mencionado, se posicionan como la joya de la corona. ¿Qué prendas forman parte de esta tendencia? Las mini faldas de tablas, las botas bikers y, como era de esperar, el tejido tartán, el cual lo veremos tanto en abrigos de corte masculino como en chaquetas y faldas midi. Otro de los tejidos que han llegado para quedarse y que se ha convertido en un imprescindible en nuestros looks de otoño e invierno es el tejido de terciopelo. Se trata de uno muy elegante, sofisticado y capaz de elevar cualquier look.

Ya sabemos que en moda todo vale y, una de las formas más icónicas de llevar este estilo tan rockero es combinándolo con otras prendas más elegantes, clásicas y discretas, como por ejemplo las bailarinas tipo Mary Jane, unos jeans desgastados o incluso una falda midi. En tiendas podemos encontrar este tejido en todo tipo de prendas, desde en vestidos de invitada, como por ejemplo este vestido midi de Sara Baceiredo en marrón chocolate, hasta en chalecos y camisetas básicas. Por ello y, si quieres invertir en una pieza de terciopelo, te recomendamos que te inicies con un chaleco, ya que este admite un sinfín de combinaciones y puedes llevarlo con unos pantalones de pinza, una camisa romántica, unos stilettos y, como joya de la corona, el chaleco de terciopelo en un tono negro u oscuro. Sin embargo, si prefieres arriesgar, puedes apostar por un 'total look' en terciopelo y hacerte con unos pantalones y blazer en este tejido tan otoñal. Sin más, te enseñamos algunas prendas que están actualmente en tiendas y que pasarán a ser un imprescindible en tu armario este otoño e invierno.

Vestido midi terciopelo nudo, de Zara (35,95 €)

Zapato plano terciopelo, de Zara (35,95€)

Pantalón traje pinzas terciopelo, de Massimo Dutti (79,95 €)

Chaleco traje terciopelo, de Massimo Dutti (69,95 €)

Top halter terciopelo, de Mango (22,99 €)

Camiseta terciopelo hombreras, de Mango (22,99 €)

Estas son algunas de las prendas de terciopelo que sí o sí debe formar parte de tu armario este otoño e invierno.