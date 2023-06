Carmen Gimeno tiene la blusa (de menos de 30€) ideal para el verano y para todas las edades

Carmen Gimeno lo ha vuelto a conseguir. Esta vez y, como suele hacer un día tras otro, la influencer 50+ nos ha enamorado con este look de Zara tan ideal, perfecto tanto para un paseo por la ciudad como para acompañarnos en nuestras ansiadas vacaciones. Ya nos conquistó hace unos días con esta falda midi que combinó con las zapatillas Adidas Samba y, ahora, ha hecho que no paremos de imaginarnos decenas de looks veraniegos con esta blusa de algodón de Zara, diseñada con cuellos redondos y cierre de lazo y decorada con diferentes bordados en blanco. Ella la ha combinado con un pantalón de Zara que, aunque está agotado en la web, podemos sustituir por este otro muy similar de Parfois, perfecto para crear los looks más frescos, cómodos y relajados los días más calurosos del verano.

En cuanto a los complementos, Carmen Gimeno ha optado por la comodidad y ha completado su look con unas chancletas súper sencillas de HyM, ideales tanto para ir a la playa (y no ocupar nada de espacio en nuestra maleta de escapada de fin de semana) como para completar cualquier outfit más casual del día a día, y con un bolsito de asa redondeada, cayendo rendida ante la tendencia del crochet. Si algo nos ha quedado claro con este looks es que, sea como sea e, independientemente de nuestra edad, esta temporada no podemos prescindir de esta blusa tan ideal de Zara con la que la influencer nos acaba de inspirar infinidad de estilismos. Y es que, combina tanto con unos jeans como con una falda larga al más puro estilo ibicenco, como estos vestidos tan ideales de Zara, Lefties y Primark.

Blusa algodón bordados, de Zara (29,95€)

Pantalón lino con rayas, de Parfois (29,99€)

Chancletas, de HyM (9,99€)

Nosotras ya estamos corriendo a la web a comprar esta blusa antes de que se haga viral y se agote, al igual que ya ha ocurrido con los pantalones.